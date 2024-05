Prezes Fąfara podkreślił, że spółka przy rewizji projektów będzie kierować się weryfikacją, ścieżką dojścia, harmonogramem i nakładami. – Chcemy uniknąć sytuacji, gdzie część projektów zostanie spisana na straty i dokonywać wielomiliardowych odpisów. Nasz cel to przewrócenie ładu korporacyjnego w firmie. Doprowadzimy do tego, że wszystkie decyzje w firmie będą realizowane w oparciu o jasne kryteria i będziemy utrzymywać dobre relacje z otoczeniem. Każda złotówka musi być zainwestowana racjonalnie i przynosić stopę zwrotu. Nie będzie wyjątku. Ma to znaleźć odzwierciedlenie w nowej strategii, którą poznamy do końca roku. Ma ona kierować się regularną wypłaty dywidendy. Naszą ambicją jest, to aby Orlen znów był kojarzony jako firma wiarygodna i szczera – zapowiedział.

- Kiedy byłem poprzednio w grupie nasza działalność była dość prosta dotyczącej przerobu paliw, produkcji paliw. Teraz to wielki koncern, który zajmuje się nie do końca tymi sektorami, którymi powinien z punktu widzenia działalności biznesowej – powiedział prezes. Precyzował, że trwają audyty (ma być ich 8-9) dotyczące działalności, w tym także szwajcarskiej firmy tradingowej OTS. Być może nie jest konieczne, aby działały cztery odziały firmy zajmujące się handlem. - Robimy wszystko co można, aby odzyskać te pieniądze z pomocą w kancelarii prawnych. Jeśli pytacie państwo, na ile oceniamy szanse na odzyskanie tych pieniędzy to nie wiem — powiedział.