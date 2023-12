Na stacjach paliw pojawi się wkrótce nowy rodzaj benzyny

Nie ma za to jednomyślności w sprawie tego, czy zwiększenie udziału biokomponentów w benzynie spowoduje również zwyżkę wydatków kierowców na nowe paliwo. „Cena E10 pozostanie na podobnym poziomie, co obecnie oferowane paliwo E95” – twierdzi Orlen. Z kolei Unimot uważa, że co do zasady nowa benzyna powinna być droższa, ponieważ zwiększona zostanie zawartość etanolu, który jest droższy od ceny bazowej benzyny.

W związku z pojawieniem się na rynku nowego paliwa wielu kierowców zastanawia się, czy ich auta są przystosowane do jego spalania. Pytanie jest jak najbardziej zasadne, bo nie wszystkie samochody na benzynę mogą z tej opcji korzystać. Z problemu zdaje sobie sprawę Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które informuje, że benzyna silnikowa E10 jest kompatybilna ze zdecydowaną większością silników o zapłonie iskrowym wyprodukowanych po 1 stycznia 2010 r. Na stronach internetowych resortu (https://e10.klimat.gov.pl/) można nawet sprawdzić, czy marka, typ i rok produkcji danego pojazdu jest kompatybilny z benzyną E10. Baza ta nie obejmuje jednak wszystkich rodzajów aut.

W takiej sytuacji zalecane jest sprawdzenie oznaczenia, na jakie paliwo jeździ dany pojazd poprzez zajrzenie do wnętrza klapy wlewu paliwa. Można też sprawdzić instrukcję obsługi pojazdu lub ostatecznie wprost zapytać o to producenta samochodu lub lokalnego dealera. W razie dalszych wątpliwości resort zaleca używanie benzyny E5. Ta nadal ma być dostępna na stacjach w klasie premium. To jednak oznacza dla kierowców wyższe koszty. Dla przykładu obecnie na jednej z warszawskich stacji Orlenu cena benzyny Pb98 (Verva) wynosi 7,15 zł, podczas gdy Pb95 (Efecta) jest znacznie niższa, bo na poziomie 6,55 zł. Dziś oba paliwa mają tę samą zawartość biododatków, ale wkrótce to się zmieni i wraz z tym zmienić mogą się też proporcje cenowe obu paliw.

Polska będzie 18. krajem UE, który wprowadzi E10. W tym gronie są już m.in. Niemcy, Słowacja, Litwa, Węgry, Austria i Francja. Dla przykładu, E10 nie ma za to w Czechach i Szwecji. Wprowadzane zmiany wynikają z konieczności zwiększenia udziału zrównoważonych biopaliw w paliwach transportowych. Wzrost udziału bioetanolu w benzynie ma ograniczyć emisję CO2 z sektora transportowego, co pozytywnie wpływa na poprawę jakości powietrza, w szczególności w dużych miastach.

Estry bez zmian

Na razie zmiany związane z udziałem biokomponentów nie są przewidziane w odniesieniu do diesla. „Udział estrów (powstają m.in. z rzepaku – red.) w oleju napędowym regulują normy jakościowe, tj. norma PN EN 590, która dopuszcza maksymalny udział estrów na poziomie 7 proc. objętościowo. Taki standard paliwa jest obecny na rynku polskim od 2012 r., kiedy to zmieniła się norma dla oleju napędowego, podwyższając zawartość biokomponentów do 7 proc. objętościowo” – informuje Orlen. Koncern dodaje, że diesel wprowadzany przez niego na rynek spełnia te normy i zawiera maksymalnie 7 proc. estrów.

Olej napędowy spełniający obowiązujące normy jakościowe, w tym poziom zawartości biokomponentów, oferuje też Unimot. – Co do zasady od wielu lat zawartość estrów w oleju napędowym jest regulowana przepisami i wynosi do 7 proc. (B7). Natomiast grupa Unimot z powodzeniem stosuje dodawanie dodatkowych komponentów w postaci HVO (uwodorniony olej roślinny – red.), które pozwalają na zwiększenie udziału biokomponentów, a tym samym zmniejszenie emisyjności paliw – podaje Brzozowski.