Sasin: Ceny paliw w Polsce będą najniższe w Europie, jeśli PiS będzie rządziło

Budzisz się regularnie 3.00 w nocy? Sprawdź, co to oznacza

Z badania opublikowanego w Journal of Psychiatric Research wynika, że 23 proc. osób budzi się co najmniej raz w ciągu nocy. U ponad 35 proc. dzieje się to co najmniej trzy razy w tygodniu. O ile nie ma problemu z ponownym, szybkim zaśnięciem, nie mamy powodu do niepokoju – jest to całkowicie normalne. Przyczyny tego stanu rzeczy warto jednak poszukać, jeśli częste przebudzenia wpływają na jakość snu i ogólne samopoczucie.