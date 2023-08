Goldman Sachs: Cuda na stacjach paliw Orlenu. Zaskakująco niskie ceny

Zdaniem Grzegorza Maziaka, który jest podpisany pod tą analizą, nadmierny optymizm studzić mogą jednak dane na temat aktywności sektora produkcyjnego w Chinach. Odczyt indeksu PMI dla przemysłu w tym kraju był co prawda nieco wyższy od oczekiwań, ale od pięciu miesięcy utrzymuje się on poniżej kluczowego poziomu 50 punktów [oddzielającego wzrost od spadku - red.], co sugeruje że ten sektor spowalnia.

Czytaj więcej Gaz Orlen rozbuduje magazyn gazu w Wierzchowicach Inwestycja, dzięki której Polska będzie mogła gromadzić dodatkowych 0,8 mld m sześc. błękitnego paliwa, ma kosztować 576 mln zł. Jej zakończenie zaplanowano na przełom 2025 r. i 2026 r.

„Hamulcem dla dalszych wzrostów na rynku naftowym może być też spodziewany wzrost wrześniowego eksportu diesla z Chin. Lokalne rafinerie zachęcone wysokim marżami na zagranicznych rynkach mogą zwiększyć eksport do ponad miliona ton, co zaostrzy konkurencję. Część analityków ocenia, że zagraniczny kierunek chińskich dostaw może też sugerować problemy z popytem na krajowym rynku - czytamy w analizie e-petrolu.

Skąd niskie ceny paliw na stacjach Orlenu?

Wyjaśnieniem „cudu na Orlenie” mogą także być informacje Reutera o wynajmowaniu przez ten koncern taniego transportu, czyli tankowców, które wcześniej woziły rosyjską ropę do Azji.

Pytanie o „dziwnie” niskie ceny paliw i komentarz do informacji Goldmana Sachsa wysłaliśmy do Orlenu. W odpowiedzi biuro prasowe wskazuje, że paliwa tańsze, niż w Polsce są jeszcze w Bułgarii i Rumunii. Z kolei za litr diesla kierowcy w Polsce płacą w tej chwili średnio 6,49 zł (dane e-petrol z 30.08.2023), co jest drugim najniższym wynikiem w UE (po Bułgarii).

„Jednocześnie podkreślamy, że ORLEN nie jest jedynym podmiotem działającym na rynku paliw w Polsce. Po połączeniu z LOTOS udział spółki w krajowym rynku hurtowym i detalicznym paliw wynosi ok. 65 proc. Oznacza to, że istotny wpływ na sytuację na rynku paliwowym w Polsce mają działania innych przedsiębiorców. ORLEN dba o to, aby oferta na stacjach koncernu była możliwie najatrakcyjniejsza, również pod względem cenowym. Jednym z przykładów takich działań jest dobiegająca końca wakacyjna promocja rabatowa, która cieszy się dużym zainteresowaniem kierowców. Aż 38 proc. sprzedanego paliwa w okresie trwania promocji zostało zakupione z zastosowaniem rabatu” — czytamy w odpowiedzi Orlenu.