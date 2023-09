Orlen na tropie alternatyw. Chce mieć w Kętrzynie tłocznię oleju rzepakowego

Orlen Południe, firma należąca do Orlenu, podpisała z Polimeksem-Mostostalem (lider konsorcjom) i AB Industry (partner konsorcjum) umowę na budowę tłoczni oleju w Kętrzynie (woj. warmińsko-mazurskie). Powstały zakład ma być największym w Polsce o mocach przerobowych wynoszących 500 tys. ton rzepaku rocznie. W pierwszej kolejności ten surowiec ma być pozyskiwany od polskich rolników. Realizowane przez nich zbiory rzepaku wyniosły w ubiegłym roku 3,6 mln ton.

Nowa tłoczna będzie produkować 200 tys. ton oleju rzepakowego. W ramach kontraktu powstaną także magazyny rzepaku, oleju i śruty wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą kolejową i drogową. Inwestycja powinna być zrealizowana w 33 miesiące od dnia wejścia jej w życie. Wynagrodzenie konsorcjum zostało określone na 547,2 mln zł netto oraz 32,3 mln euro netto (149,3 mln zł wg obecnego kursu NBP), z czego na Polimex-Mostostal przypadnie 386,2 mln zł netto oraz 32,3 mln euro netto.

Orlen podczas dzisiejszej konferencji prasowej poinformował z kolei, że koszt całego projektu inwestycyjnego zaplanowanego w Kętrzynie wyniesie około 850 mln zł. Według niego budowa zakładu rozpocznie się w I połowie 2024 r. i zakończy do połowy 2026 r. Powstały olej rzepakowy będzie głównie trafiał do rafinerii w Trzebini, należącej do Orlenu Południe, gdzie będzie przetwarzany na biokomponenty i biopaliwa. W przyszłości może się to jednak zmienić. Prezes Orlenu, Daniel Obajtek, podał, że również w Kętrzynie może powstać instalacja do produkcji biodiesla, czyli mała biorafineria, która przetwarzałaby wytwarzany tam olej rzepakowy.

„Mamy ambitną strategię rozwoju produkcji biopaliw, która zapewni grupie Orlen pozycję regionalnego lidera w tym segmencie. W tym celu inwestujemy w rafinerie w Trzebini, Jedliczu, Płocku oraz Gdańsku, a naszym najnowszym przedsięwzięciem jest budowa własnej tłoczni oleju rzepakowego w Kętrzynie” - mówi cytowany w komunikacie prasowym Obajtek. Dodaje, że realizując swoje cele biznesowe Orlen tworzy warunki do długofalowej współpracy z polskimi rolnikami, które zagwarantują im stały odbiór wytwarzanych przez nich produktów.