Brak chętnych, wysokie ceny. Rosną obawy o rozwój wiatraków na morzu

Moc zainstalowana morskich farm wiatrowych w Danii wynosi obecnie 2,7 GW. Do 2030 r. Kopenhaga chciała, aby moc ta wynosiła 18 GW. w świetle braku chętnych firm, ten poziom mocy może być trudno do realizacji. Udział morskiej energetyki wiatrowej w produkcji energii elektrycznej w Danii wyniósł w 2024 r. (do grudnia) 28 proc.

Wielka Brytania podwyższyła ceny

W podobniej sytuacji jak teraz Dania rok wcześniej była Wielka Brytania. Wrześniowe aukcje dla morskiej energetyki wiatrowej w ubiegłym roku nie cieszyły się zainteresowaniem i żadna firma nie złożyła oferty. Niskie ceny na tej aukcji nie skusiły firmy do uczestnictwa, przede wszystkim dlatego, że koszty kapitałowe zaczęły rosnąć. We wrześniu tego roku zakończyły się powtórne aukcje, ale już z wyższymi cenami. Publiczne środki przeznaczone na aukcje był jak dotąd najwyższe i wyniosły 1,5 mld funtów (1,97 miliarda dolarów), przy czym rząd zwiększył budżet z 1 mld funtów po apelach ze strony branży.

Polska chce uniknąć takiego scenariusza

Aby uniknąć takiego przestoju w Polsce, znowelizowano ustawę o wsparciu energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych. Ta trafiła na początku grudnia na biuro prezydenta. W Polsce pierwsze aukcje offshore mają ruszyć w połowie 2025 r. Nowe przepisy przewidują możliwość zróżnicowania ceny maksymalnej w aukcjach dla projektów offshore, tak aby cena nie była dla niektórych projektów zbyt niska. Ta bowiem różni się od uwarunkowań geograficznych jak oddalenie od lądu. Zgodnie z regulacją minister właściwy do spraw klimatu może rozporządzeniem ustalić dla aukcji II fazy offshore różne ceny maksymalne dla poszczególnych obszarów, przeznaczonych pod budowę morskich farm wiatrowych, biorąc pod uwagę ich warunki geofizyczne lub oddalenie od brzegu. Wcześniej minister klimatu wyznaczył dla przewidzianych na 2025 r. aukcji dla offshore jednolitą cenę maksymalną 512,32 zł za MWh (po aukcjach może być ona niższa). Ta cena bez rozróżnienia na projekty oznaczać mogłaby, że – podobnie jak w Danii i Wielkiej Brytanii, także w Polsce – nie było chętnych na budowę kolejnych projektów.

Możliwość zróżnicowania tej ceny uzasadnia się tym, że obszary pod farmy wiatrowe z drugiej fazy rozwoju są zróżnicowane m.in. pod względem geofizycznym czy oddalenia od brzegu, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia kosztów budowy i późniejszej eksploatacji morskich farm wiatrowych.

„Jeżeli dla wszystkich, mocno zróżnicowanych, projektów zostanie ustanowiona jedna maksymalna cena, jest wysoce prawdopodobne, że projekty z obszarów o wyższych kosztach nie przystąpią do aukcji. Może to oznaczać, że część projektów nie powstanie, ale także, że w niektórych aukcjach nie pojawią się trzy oferty, a taka minimalna ich liczba jest konieczna do przeprowadzenia aukcji” – czytamy w ocenie skutków regulacji.