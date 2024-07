Potrojenie globalnych mocy OZE wymaga szybszych inwestycji

Liderem pozostała Azja, która jest odpowiedzialna za powstanie ponad 69 procent nowych mocy. Wzrosły one o blisko 328 GW, do 1961 GW. Głównie odpowiadają za to Chiny, które zwiększyły moc OZE o blisko 298 GW. Moce w Europie i Ameryce Północnej wzrosły, odpowiednio, o 10 i 7 procent, w Afryce o 4,6 procent, w Oceanii o 9,4 procent, Ameryce Południowej o 8,4 procent. Swój rekord odnotował w tym obszarze Bliski Wschód, gdzie moc OZE zwiększyła się o 16,6 procent.

By skutecznie realizować transformację, potrzeba nie tylko inwestycji w nowe jednostki OZE, ale też w sieci elektroenergetyczne. To często wąskie gardło w całym procesie przemian. Firma analityczna Rystad Energy oszacowała, że na rozwój sieci trzeba będzie wyłożyć do końca dekady nawet 3,1 bln dolarów. Jak informował Edvard Christoffersen, starszy analityk Rystad Energy, w przypadku wielu krajów sieci energetyczne znalazły się w punkcie, w którym nie można wykonać dalszych podłączeń bez modernizacji lub rozbudowy infrastruktury. I podkreślał, że roczny poziom inwestycji musi wyraźnie wzrosnąć, jeśli obecna tendencja do rozwoju energii odnawialnej ma się utrzymać.

Analitycy szacują, że by nadążać za potrzebami, trzeba zbudować do 2030 roku 18 mln km nowych sieci. Obecnie łączna długość wszystkich sieci przesyłowych i dystrybucyjnych w skali globalnej wynosi około 86 mln km. Tak więc w 2030 roku łączna długość sieci miałaby wzrosnąć do 104 mln km, a w 2050 roku do 140 mln km. Ponad połowę przyrostów zapewni Azja, w tym głównie Chiny i Indie.