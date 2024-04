PSE zredukowały fotowoltaikę szósty raz w marcu. Wieczorami pojawia się problem

Ryzyko zmniejszenia rezerwy mocy

Obecnie nie ma możliwości magazynowania nadwyżek na wystarczająco dużą skalę, dlatego PSE muszą sięgać po narzędzia niezbędne do utrzymania stabilnej pracy systemu. Jeżeli uczestnicy rynku w innych krajach nie są zainteresowani kupnem nadwyżek, operator poleca zaniżenie produkcji energii z elektrowni konwencjonalnych. Nie można ich jednak wyłączyć do zera, Każdy blok ma tzw. minimum techniczne, czyli minimalną moc, z którą może pracować. Z kolei wyłączenie i ponowne włączenie w ciągu kilku godzin nie jest możliwe, bo jednostka mogłaby ulec awarii. Tymczasem po zachodzie słońca bloki na węgiel i gaz muszą pracować, by zaspokoić rosnące wieczorem zapotrzebowanie. Z informacji PSE wynika, że poziom ubytków i awarii w elektrowniach utrzymuje się w ostatnich latach na podobnym poziomie. Zauważalna jest jednak szybko rosnąca liczba godzin pracy elektrowni na minimach technicznych, co pokazuje, że muszą się one dostosowywać do wysokości generacji OZE.

Ryzyko, że elektrownie węglowe nie wrócą do pracy na wyższych obrotach na czas pojawiło się 30 marca. Z danych PSE wynika, że o godz. 19 rezerwa mocy ponad zapotrzebowanie wyniosła ledwie 86 MW, a po 20 godz. już zero. W trakcie dnia roboczego PSE uruchomiłoby rynek mocy ogłaszając tzw. okres przywołania rynku mocy. Elektrownie węglowe, które mają kontrakty mocowe podpisane z PSE musiałyby oddać od dyspozycji operatora pełną mocą, która wynika z tychże umów. W weekendy i okresy świąteczne PSE musi sobie jednak radzić w inny sposób, bo ustawa o rynku mocy na to nie pozwala. Skorzystano więc z awaryjnego importu mocy z Ukrainy i Czech. Po godz. 21 ta rezerwa wyniosła już ponad 3 GW mocy. Braki mocy tego dnia wynikały m.in. z kilku awaryjnych przestojów w elektrowniach Enei, Taurona oraz ZE PAK-u. W Tauronie nie pracuje m.in. blok węglowy Jaworzno o mocy 910 MW, który stoi od 31 marca. Przegląd w tej elektrowni był jednak planowany od początku marca i potrwa do 8 kwietnia.

Na 31 marca najmniejsza moc będąca rezerwą ponad zapotrzebowanie ma być o godz. 20. Wówczas wspominana rezerwa ponad zapotrzebowanie ma wynieść 865 MW.