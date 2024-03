Węgiel w odwrocie. Spadki produkcji, duże zapasy i jeszcze większy import prądu

Najnowsze dane Polskich Sieci Elektroenergetycznych za pierwsze dwa miesiące tego roku wskazują na wzrost produkcji energii rok do roku o 2,8 proc. Wyniosło ono 29,7 TWh. Krajowe zużycie energii elektrycznej wzrosło zaś o 5,1 proc. do 30,6 TWh.

Spadki produkcji energii z węgla

Mimo tego wzrostu produkcji ogółem, największe spadki produkcji odnotowały rok do roku elektrownie na węgiel kamienny i brunatny odpowiednio 7,4 i 9,9 proc. Węgiel kamienny odpowiadał za produkcję 13,1 TWh energii, a węgiel brunatny 5,8 TWh. Węgiel odpowiadał więc w styczniu i lutym za 63,6 proc. produkcji energii ogółem. W analogicznym okresie rok wcześniej było 71 proc. Spadek produkcji energii z węgla to efekt rosnącej generacji energii z OZE, która wypycha z systemu energię z węgla.

Efekt? W przypadku dużej generacji energii z OZE, operator poleca zaniżenie produkcji energii z elektrowni konwencjonalnych. Nie można ich jednak wyłączyć do zera – każdy blok ma tzw. minimum techniczne, czyli minimalną moc, z którą może pracować. Z kolei wyłączenie i ponowne włączenie bloków energetycznych w ciągu kilku godzin nie jest możliwe, ponieważ bardzo negatywnie wpływa na ich żywotność i awaryjność. Tymczasem po zachodzie słońca bloki na węgiel i gaz muszą pracować, by zaspokoić rosnące wieczorem zapotrzebowanie. Zauważalna jest więc szybko rosnąca liczba godzin pracy elektrowni na minimach technicznych, co pokazuje, że muszą się one dostosowywać do wysokości generacji OZE.

Podobnie źle wygląda dla węglowego sektora sytuacja z zapasami węgla. Na koniec stycznia przy kopalniach było 4,26 mln ton nie sprzedanego węgla. W styczniu 2023 r. było to tylko 1,8 mln ton. Licząc zapasy przy elektrowniach, na koniec stycznia niesprzedanego i zalegającego węgla było ok. 12 mln ton. Spółki energetyczne nie mające gdzie już magazynować zakontraktowanego wcześniej węgla redukują gdzie tylko mogą swoje kontrakty. I tak Enea, do której należy m.in. kompleks energetyczny w Kozienicach zmniejszyła w marcu swoje zamówienie na surowiec z kopalni Bogdanka o 934 tys. ton w tym roku.

Produkcja energii z OZE rośnie

Duże wzrosty w omawianym okresie odnotowała zaś mniej emisyjna energetyka gazowa. Produkcja rzędu 3,16 TWh energii to wzrost rok do roku o 28,8 proc.