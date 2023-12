Donald Tusk zdecyduje o losach wiatraków. Na razie bez ułatwień dla inwestorów

Ani planowana liberalizacja przepisów lokowania farm wiatrowych, ani powrót do obowiązkowej sprzedaży energii elektrycznej poprzez giełdę mogą ostatecznie nie znaleźć się w projekcie ustawy o mrożeniu cen energii na 2024 r. Za wstrzymaniem się tak szerokiej nowelizacji zapisów energetycznych ma optować m.n. przyszły premier Donald Tusk.

Reklama

Wszystko wskazuje na to, że premier wycofa się z wniesienia tak szeroko zakrojonej ustawy – dowiedziała się „Rzeczpospolita”. Mają pozostać tylko przepisy dotyczące mrożenia cen energii, gazu i ciepła. Na nasze pytania osoby zbliżone do Koalicji Obywatelskiej odpowiadają , że „jest to wysoce prawdopodobne”.

Projekt w zakresie mrożenia cen prądu przewiduje utrzymanie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. cen stosowanych w 2023 r. tj. na podstawie taryf przedsiębiorstw zatwierdzonych przez Prezesa URE.

Czytaj więcej Polityka Ustawa wiatrakowa. Posłanka KO: Nic wielkiego się nie stało - Prawdopodobnie była to ustawa pisana wspólnie. Być może jedna część była Koalicji Obywatelskiej, druga Polski 2050 - powiedziała w Polsat News posłanka KO Barbara Nowacka, odnosząc się do tzw. ustawy wiatrakowej, w sprawie której PiS chce powołania komisji śledczej.

Założono utrzymanie obecnych limitów zużycia dla odbiorców uprawnionych na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. W odniesieniu do odbiorców w gospodarstwie domowym przekraczających w zadanym okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. zużycie 1,5 MWh oraz jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów użyteczności publicznej (niezależnie od zużycia) przewiduje się utrzymanie na dotychczasowym poziomie ceny maksymalnej 693 zł/MWh .Projekt ustawy wprowadza także cenę maksymalną paliw gazowych oraz stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych stosowane w rozliczeniach z niektórymi odbiorcami paliw gazowych w okresie 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Zakres podmiotów objętych ochroną będzie podtrzymany. Pozostają nimi gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty zobowiązane do dostaw na potrzeby mieszkaniowe i użyteczności oraz podmiotów użyteczności publicznej. Cena maksymalna za gaz pozostanie bez zmian. Podmioty objęte ochroną będą uiszczać opłatę za usługi dystrybucyjne w okresie 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. na poziomie wynikającym z taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE dla operatora systemu dystrybucyjnego na 2022 rok.