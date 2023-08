Oczywiście, w odróżnieniu od drzew instalacja w Teksasie nie będzie przetwarzać CO2 w materię organiczną, ani uwalniać jakiejś części pochłoniętych gazów. Mają one - w ilości około 500 tys. ton rocznie - trafiać do podziemnych zbiorników i pozostać tam już na zawsze (o ile ktoś nie wymyśli dodatkowo, jakby jeszcze ten zasób zmonetyzować). A Oxy - jak kolokwialnie nazywano Occidental - ma zamiar iść za ciosem i do 2035 r. postawić setkę takich instalacji na całym terytorium Stanów Zjednoczonych.

Obiekty w USA są zaledwie forpocztą plejady firm o mniejszych lub większych ambicjach. W "rankingu" tych drugich zapewne zwycięża islandzki CarbFix, działający już od 2006 r. islandzki start-up, który obiecuje wychwytywanie co roku miliarda ton CO2, połączenie gazu z wodą i wstrzykiwanie takiej "sodówki" w bazaltowe formacje skalne głęboko pod powierzchnią Ziemi. Po piętach depcze mu jednak amerykański CarbonFree (deklarowana ilość wychwyconego rocznie CO2 - 800 mln ton, w gronie wspierających - BP), który chciałby gaz "łapać" już u emitentów i przekształcać go w produkty chemiczne.

Potem zaczyna się peleton graczy, którzy obiecują wychwytywanie na poziomie coraz dalej uciekającym od miliona ton CO2 rocznie. Poza opisywanymi wyżej projektami w Teksasie i Luizjanie, to m.in. działająca Kanadzie inicjatywa koncernu Shell, spółka Quest Carbon Capture & Storage, norweska Aker Carbon Capture, brytyjska Carbon Clean, nowozelandzka LanzaTech (w gronie wspierających m.in. ArcelorMittal), włoska CO2 Solutions (należąca do koncernu energetycznego SAIPEM).

Nawet, wydawałoby się, drobni gracze z tego obszaru są dziś w stanie przyciągnąć inwestora o grubym portfelu. To przypadek choćby firmy Global Thermostat, która obiecuje wychwycenie "zaledwie" 4 tys. ton CO2 rocznie, ale może się pochwalić współpracą m.in. z koncernem ExxonMobil. - Wychwytywanie, utylizacja i magazynowanie CO2 może przyciągać 150 mld dolarów inwestycji rocznie - podkreśla, w ślad za agencją analityczną WoodMackenzie, "The Economist".

Apetyty olbrzymów

W przypadku tego giganta branży surowcowej trudno się dziwić. Nie kto inny, jak eksperci ExxonMobil w ubiegłym roku opublikowali raport, w którym wartość rynku wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla w perspektywie roku 2050 oszacowano na 4 biliony dolarów, co jest ekwiwalentem 60 proc. wartości rynku i ropy (jakieś 6,5 mld dol.) łącznie w tym samym horyzoncie czasowym. Innymi słowy, kurczący się rynek tradycyjnych surowców zacznie się powoli staczać do jakiejś niszy, a to wychwytywanie CO2 stanie się mainstreamem branży energetycznej. Jak zauważa branżowy portal Upstreamonline.com, podobne szacunki niezależnie publikowali też analitycy Occidental Petroleum.