Aktualizacja: 25.11.2025 10:53 Publikacja: 25.11.2025 07:00
Foto: Polenergia
Zielona energia jako warunek konkurencyjności
Transformacja energetyczna przestała być trendem – stała się koniecznością. Firmy, które chcą utrzymać pozycję na rynku, muszą aktywnie ograniczać emisje gazów cieplarnianych w zakresach 1 i 2, a także wspierać swoich partnerów w redukcji emisji w zakresie 3.
Jak podkreśla Łukasz Dobrowolski, Dyrektor ds. Strategii Klimatycznych i Rynku Energii Fundacji Climate & Strategy: Międzynarodowe korporacje nie patrzą już tylko na własne emisje. Od kilku lat widoczny jest trend optymalizacji tzw. zakresu trzeciego emisji, czyli emisji powstających w całym łańcuchu wartości. Dla firm dostarczających produkty i usługi oznacza to jedno: ślad węglowy stanie się jednym z kluczowych czynników konkurencyjności. Dlatego kupowanie zielonej energii to dziś nie tylko kwestia ekologii, ale również strategii biznesowej i przewagi konkurencyjnej. Firmy, które zrozumieją to już teraz, zyskają nie tylko wizerunkowo, ale też ekonomicznie.
W tym kontekście coraz większe znaczenie zyskują kontrakty PPA. Umożliwiają firmom bezpośredni zakup energii z OZE, eliminując zależność od wysokoemisyjnego miksu sieciowego w Polsce. Dzięki temu przedsiębiorstwa zyskują realną redukcję emisji, większą stabilność kosztową oraz wyraźną przewagę reputacyjną. Dla wielu organizacji, w szczególności dużych odbiorców przemysłowych, PPA staje się dziś strategicznym narzędziem budowania konkurencyjności i zgodności z wymogami ESG.
Zielona nie zawsze znaczy zrównoważona – pułapki zazieleniania biznesu
Choć pojęcia „zielona energia” i „zrównoważona energia” często używane są zamiennie, nie oznaczają tego samego. Zielona energia pochodzi z odnawialnych źródeł np. wiatru, słońca, wody, biomasy i służy ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. To jednak dopiero pierwszy krok transformacji energetycznej. Misją Polenergii jest dostarczanie klientom energii, która - poza pochodzeniem z OZE - spełnia najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju.
W tym kontekście zrównoważone standardy stają się dla odbiorców gwarancją jakości i bezpieczeństwa zakupów energii. Jak podkreśla Marta Porzuczek, Dyrektorka ds. Zrównoważonego Rozwoju Grupy Polenergia: Wszystkie nasze aktywa – zarówno lądowe farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, jak również projekty offshore – realizowane są w pełnej zgodności z unijną taksonomią zrównoważonych inwestycji. Oznacza to, że każdy projekt spełnia wymogi, tzw. minimalnych gwarancji w zakresie poszanowania praw człowieka oraz przyczynia się do łagodzenia zmian klimatu, jednocześnie nie naruszając pozostałych celów środowiskowych określonych w zasadzie DNSH (ang. do no significant harm - nie czyń poważnych szkód).
Polenergia konsekwentnie rozwija strategię opartą na własnych, w pełni kontrolowanych źródłach OZE. Projekty są planowane, budowane oraz eksploatowane w ramach jednej grupy kapitałowej, co zapewnia pełną ciągłość procesową oraz nadzór nad każdym etapem łańcucha wartości.
– Dzięki temu modelowi klienci Polenergii zyskują transparentność, możliwość jednoznacznej weryfikacji pochodzenia energii oraz pełny wgląd w historię i standardy prowadzenia poszczególnych inwestycji. To realna przewaga jakościowa i reputacyjna – zaznacza Łukasz Buczyński, Członek Zarządu odpowiedzialny za rozwój i eksploatację projektów lądowych w Grupie Polenergia.
Foto: Polenergia
Ład korporacyjny i pełna zgodność regulacyjna jako przewaga konkurencyjna
Grupa Polenergia wdrożyła model ładu korporacyjnego oparty na zasadach zrównoważonego rozwoju oraz dobrowolnie poddaje całość działalności raportowaniu zgodnemu z dyrektywą CSRD. Daje to klientom i partnerom biznesowym pewność, że energia dostarczana przez grupę pochodzi z aktywów zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zgodny z europejskimi standardami. Dla firm kupujących energię oznacza to możliwość podejmowania w pełni świadomych, bezpiecznych biznesowo decyzji, opartych na transparentności procesów i najwyższych standardach raportowania ESG.
ESG jako kluczowy element due diligence przy zakupie energii z OZE
Energia z OZE powinna być oceniana nie tylko przez pryzmat kosztów, lecz przede wszystkim pod kątem ryzyk ESG i zgodności regulacyjnej. Unijna taksonomia staje się dziś standardem weryfikacji jakości projektów – stosowanym przez sektor finansowy, inwestorów i partnerów korporacyjnych.
Polenergia zapewnia pełną transparentność: zgodność aktywów z taksonomią UE i ich zrównoważony charakter są co roku potwierdzane przez niezależny audyt ESG. Ogranicza to ryzyko regulacyjne, kontraktowe i reputacyjne po stronie odbiorcy energii.
Jak podkreśla Piotr Biernacki, ESG Reporting Partner, MATERIALITY; Członek EFRAG Sustainability Reporting TEG: Proces zakupowy energii musi uwzględniać twarde kryteria ESG: historię projektu, zakres badań środowiskowych, polityki praw człowieka w łańcuchach wartości oraz rzeczywiste zaangażowanie dostawcy w lokalne społeczności. Takie podejście minimalizuje ryzyka i pozwala potwierdzić, że energia ma nie tylko zielone, ale w pełni zrównoważone pochodzenie.
Biznes – szczególnie zarządy i działy odpowiedzialne za zakupy energii – powinien mieć na uwadze, że:
· Zakup energii z OZE to dziś decyzja strategiczna, a nie wyłącznie operacyjna.
· Kryteria ESG minimalizują ryzyka i zwiększają bezpieczeństwo kontraktowe.
· Zrównoważone źródła energii wspierają zgodność z CSRD, redukują ryzyko w zakresie 3 i wzmacniają pozycję firmy w łańcuchu dostaw.
· Transparentny dostawca OZE to przewaga konkurencyjna, którą można wykazać interesariuszom, inwestorom i regulatorom.
· Zakup zrównoważonej energii to odpowiedzialność i realny wkład w transformację energetyczną Polski.
Foto: Polenergia
Transformacja energetyczna nie kończy się na zakupie energii z OZE
W gospodarce niskoemisyjnej realną wartość tworzy zrównoważony model energetyczny, łączący redukcję emisji, odpowiedzialność środowiskową i społeczną oraz strategiczny wkład w rozwój krajowej infrastruktury energetycznej. Zielona energia to punkt wyjścia. Zrównoważona energia to kierunek, który definiuje odpowiedzialność i konkurencyjność całej polskiej gospodarki.
Polenergia Obrót, spółka z Grupy Polenergia, odpowiada za sprzedaż energii i wspieranie zielonej transformacji energetycznej klientów biznesowych: Polenergia Obrót - zielona transformacja energetyczna - Energia z przyszłości - Polenergia
Materiał Promocyjny
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zielona energia jako warunek konkurencyjności
Transformacja energetyczna przestała być trendem – stała się koniecznością. Firmy, które chcą utrzymać pozycję na rynku, muszą aktywnie ograniczać emisje gazów cieplarnianych w zakresach 1 i 2, a także wspierać swoich partnerów w redukcji emisji w zakresie 3.
Najbliższe lata będą kluczowe dla zmiany polskiego miksu energetycznego, w którym pojawi się prąd płynący z farm...
Jakość premium, wpisana w trójramienną gwiazdę, to nie tylko samochody, ale i wszystkie usługi, które ich dotyczą. W Van ProCenter – wyspecjalizowanych salonach sprzedaży i obsługi klientów samochodów dostawczych marki Mercedes-Benz – wszystko zostało zaprojektowane tak, by klient mógł doświadczyć ich z najlepszej strony na każdym kroku.
Polska energetyka wciąż bazuje na tradycyjnych źródłach energii, na węglu i gazie, ale miks zmienia się z roku n...
Wiatraki na morzu staną się istotną częścią miksu energetycznego Polski. Zielona energia jest niezbędna dla konk...
ENGIE i KGHM podpisały umowę PPA na dostawy energii z farmy wiatrowej Wartkowo.
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
Na polskiej scenie energetycznej wiele się dzieje, ale niewiele jest okazji, by w jednym miejscu spotkali się ci...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas