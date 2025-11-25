Zielona energia jako warunek konkurencyjności

Transformacja energetyczna przestała być trendem – stała się koniecznością. Firmy, które chcą utrzymać pozycję na rynku, muszą aktywnie ograniczać emisje gazów cieplarnianych w zakresach 1 i 2, a także wspierać swoich partnerów w redukcji emisji w zakresie 3.

Jak podkreśla Łukasz Dobrowolski, Dyrektor ds. Strategii Klimatycznych i Rynku Energii Fundacji Climate & Strategy: Międzynarodowe korporacje nie patrzą już tylko na własne emisje. Od kilku lat widoczny jest trend optymalizacji tzw. zakresu trzeciego emisji, czyli emisji powstających w całym łańcuchu wartości. Dla firm dostarczających produkty i usługi oznacza to jedno: ślad węglowy stanie się jednym z kluczowych czynników konkurencyjności. Dlatego kupowanie zielonej energii to dziś nie tylko kwestia ekologii, ale również strategii biznesowej i przewagi konkurencyjnej. Firmy, które zrozumieją to już teraz, zyskają nie tylko wizerunkowo, ale też ekonomicznie.

W tym kontekście coraz większe znaczenie zyskują kontrakty PPA. Umożliwiają firmom bezpośredni zakup energii z OZE, eliminując zależność od wysokoemisyjnego miksu sieciowego w Polsce. Dzięki temu przedsiębiorstwa zyskują realną redukcję emisji, większą stabilność kosztową oraz wyraźną przewagę reputacyjną. Dla wielu organizacji, w szczególności dużych odbiorców przemysłowych, PPA staje się dziś strategicznym narzędziem budowania konkurencyjności i zgodności z wymogami ESG.

Zielona nie zawsze znaczy zrównoważona – pułapki zazieleniania biznesu

Choć pojęcia „zielona energia” i „zrównoważona energia” często używane są zamiennie, nie oznaczają tego samego. Zielona energia pochodzi z odnawialnych źródeł np. wiatru, słońca, wody, biomasy i służy ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. To jednak dopiero pierwszy krok transformacji energetycznej. Misją Polenergii jest dostarczanie klientom energii, która - poza pochodzeniem z OZE - spełnia najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju.  

W tym kontekście zrównoważone standardy stają się dla odbiorców gwarancją jakości i bezpieczeństwa zakupów energii. Jak podkreśla Marta Porzuczek, Dyrektorka ds. Zrównoważonego Rozwoju Grupy Polenergia: Wszystkie nasze aktywa – zarówno lądowe farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, jak również projekty offshore – realizowane są w pełnej zgodności z unijną taksonomią zrównoważonych inwestycji. Oznacza to, że każdy projekt spełnia wymogi, tzw. minimalnych gwarancji w zakresie poszanowania praw człowieka oraz przyczynia się do łagodzenia zmian klimatu, jednocześnie nie naruszając pozostałych celów środowiskowych określonych w zasadzie DNSH (ang. do no significant harm - nie czyń poważnych szkód).

Polenergia konsekwentnie rozwija strategię opartą na własnych, w pełni kontrolowanych źródłach OZE. Projekty są planowane, budowane oraz eksploatowane w ramach jednej grupy kapitałowej, co zapewnia pełną ciągłość procesową oraz nadzór nad każdym etapem łańcucha wartości.

Dzięki temu modelowi klienci Polenergii zyskują transparentność, możliwość jednoznacznej weryfikacji pochodzenia energii oraz pełny wgląd w historię i standardy prowadzenia poszczególnych inwestycji. To realna przewaga jakościowa i reputacyjna – zaznacza Łukasz Buczyński, Członek Zarządu odpowiedzialny za rozwój i eksploatację projektów lądowych w Grupie Polenergia.

Foto: Polenergia

Ład korporacyjny i pełna zgodność regulacyjna jako przewaga konkurencyjna

Grupa Polenergia wdrożyła model ładu korporacyjnego oparty na zasadach zrównoważonego rozwoju oraz dobrowolnie poddaje całość działalności raportowaniu zgodnemu z dyrektywą CSRD. Daje to klientom i partnerom biznesowym pewność, że energia dostarczana przez grupę pochodzi z aktywów zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zgodny z europejskimi standardami. Dla firm kupujących energię oznacza to możliwość podejmowania w pełni świadomych, bezpiecznych biznesowo decyzji, opartych na transparentności procesów i najwyższych standardach raportowania ESG.

ESG jako kluczowy element due diligence przy zakupie energii z OZE

Energia z OZE powinna być oceniana nie tylko przez pryzmat kosztów, lecz przede wszystkim pod kątem ryzyk ESG i zgodności regulacyjnej. Unijna taksonomia staje się dziś standardem weryfikacji jakości projektów – stosowanym przez sektor finansowy, inwestorów i partnerów korporacyjnych.

Polenergia zapewnia pełną transparentność: zgodność aktywów z taksonomią UE i ich zrównoważony charakter są co roku potwierdzane przez niezależny audyt ESG. Ogranicza to ryzyko regulacyjne, kontraktowe i reputacyjne po stronie odbiorcy energii.

Jak podkreśla Piotr Biernacki, ESG Reporting Partner, MATERIALITY; Członek EFRAG Sustainability Reporting TEG: Proces zakupowy energii musi uwzględniać twarde kryteria ESG: historię projektu, zakres badań środowiskowych, polityki praw człowieka w łańcuchach wartości oraz rzeczywiste zaangażowanie dostawcy w lokalne społeczności. Takie podejście minimalizuje ryzyka i pozwala potwierdzić, że energia ma nie tylko zielone, ale w pełni zrównoważone pochodzenie.

Biznes – szczególnie zarządy i działy odpowiedzialne za zakupy energii – powinien mieć na uwadze, że:

·       Zakup energii z OZE to dziś decyzja strategiczna, a nie wyłącznie operacyjna.

·       Kryteria ESG minimalizują ryzyka i zwiększają bezpieczeństwo kontraktowe.

·       Zrównoważone źródła energii wspierają zgodność z CSRD, redukują ryzyko w zakresie 3 i wzmacniają pozycję firmy w łańcuchu dostaw.

·       Transparentny dostawca OZE to przewaga konkurencyjna, którą można wykazać interesariuszom, inwestorom i regulatorom.

·       Zakup zrównoważonej energii to odpowiedzialność i realny wkład w transformację energetyczną Polski.

Foto: Polenergia

Transformacja energetyczna nie kończy się na zakupie energii z OZE

W gospodarce niskoemisyjnej realną wartość tworzy zrównoważony model energetyczny, łączący redukcję emisji, odpowiedzialność środowiskową i społeczną oraz strategiczny wkład w rozwój krajowej infrastruktury energetycznej. Zielona energia to punkt wyjścia. Zrównoważona energia to kierunek, który definiuje odpowiedzialność i konkurencyjność całej polskiej gospodarki.

