Zielona energia jako warunek konkurencyjności

Transformacja energetyczna przestała być trendem – stała się koniecznością. Firmy, które chcą utrzymać pozycję na rynku, muszą aktywnie ograniczać emisje gazów cieplarnianych w zakresach 1 i 2, a także wspierać swoich partnerów w redukcji emisji w zakresie 3.

Jak podkreśla Łukasz Dobrowolski, Dyrektor ds. Strategii Klimatycznych i Rynku Energii Fundacji Climate & Strategy: Międzynarodowe korporacje nie patrzą już tylko na własne emisje. Od kilku lat widoczny jest trend optymalizacji tzw. zakresu trzeciego emisji, czyli emisji powstających w całym łańcuchu wartości. Dla firm dostarczających produkty i usługi oznacza to jedno: ślad węglowy stanie się jednym z kluczowych czynników konkurencyjności. Dlatego kupowanie zielonej energii to dziś nie tylko kwestia ekologii, ale również strategii biznesowej i przewagi konkurencyjnej. Firmy, które zrozumieją to już teraz, zyskają nie tylko wizerunkowo, ale też ekonomicznie.

W tym kontekście coraz większe znaczenie zyskują kontrakty PPA. Umożliwiają firmom bezpośredni zakup energii z OZE, eliminując zależność od wysokoemisyjnego miksu sieciowego w Polsce. Dzięki temu przedsiębiorstwa zyskują realną redukcję emisji, większą stabilność kosztową oraz wyraźną przewagę reputacyjną. Dla wielu organizacji, w szczególności dużych odbiorców przemysłowych, PPA staje się dziś strategicznym narzędziem budowania konkurencyjności i zgodności z wymogami ESG.

Zielona nie zawsze znaczy zrównoważona – pułapki zazieleniania biznesu

Choć pojęcia „zielona energia” i „zrównoważona energia” często używane są zamiennie, nie oznaczają tego samego. Zielona energia pochodzi z odnawialnych źródeł np. wiatru, słońca, wody, biomasy i służy ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. To jednak dopiero pierwszy krok transformacji energetycznej. Misją Polenergii jest dostarczanie klientom energii, która - poza pochodzeniem z OZE - spełnia najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju.

W tym kontekście zrównoważone standardy stają się dla odbiorców gwarancją jakości i bezpieczeństwa zakupów energii. Jak podkreśla Marta Porzuczek, Dyrektorka ds. Zrównoważonego Rozwoju Grupy Polenergia: Wszystkie nasze aktywa – zarówno lądowe farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, jak również projekty offshore – realizowane są w pełnej zgodności z unijną taksonomią zrównoważonych inwestycji. Oznacza to, że każdy projekt spełnia wymogi, tzw. minimalnych gwarancji w zakresie poszanowania praw człowieka oraz przyczynia się do łagodzenia zmian klimatu, jednocześnie nie naruszając pozostałych celów środowiskowych określonych w zasadzie DNSH (ang. do no significant harm - nie czyń poważnych szkód).

Polenergia konsekwentnie rozwija strategię opartą na własnych, w pełni kontrolowanych źródłach OZE. Projekty są planowane, budowane oraz eksploatowane w ramach jednej grupy kapitałowej, co zapewnia pełną ciągłość procesową oraz nadzór nad każdym etapem łańcucha wartości.

– Dzięki temu modelowi klienci Polenergii zyskują transparentność, możliwość jednoznacznej weryfikacji pochodzenia energii oraz pełny wgląd w historię i standardy prowadzenia poszczególnych inwestycji. To realna przewaga jakościowa i reputacyjna – zaznacza Łukasz Buczyński, Członek Zarządu odpowiedzialny za rozwój i eksploatację projektów lądowych w Grupie Polenergia.

Foto: Polenergia

Ład korporacyjny i pełna zgodność regulacyjna jako przewaga konkurencyjna

Grupa Polenergia wdrożyła model ładu korporacyjnego oparty na zasadach zrównoważonego rozwoju oraz dobrowolnie poddaje całość działalności raportowaniu zgodnemu z dyrektywą CSRD. Daje to klientom i partnerom biznesowym pewność, że energia dostarczana przez grupę pochodzi z aktywów zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zgodny z europejskimi standardami. Dla firm kupujących energię oznacza to możliwość podejmowania w pełni świadomych, bezpiecznych biznesowo decyzji, opartych na transparentności procesów i najwyższych standardach raportowania ESG.

ESG jako kluczowy element due diligence przy zakupie energii z OZE

Energia z OZE powinna być oceniana nie tylko przez pryzmat kosztów, lecz przede wszystkim pod kątem ryzyk ESG i zgodności regulacyjnej. Unijna taksonomia staje się dziś standardem weryfikacji jakości projektów – stosowanym przez sektor finansowy, inwestorów i partnerów korporacyjnych.

Polenergia zapewnia pełną transparentność: zgodność aktywów z taksonomią UE i ich zrównoważony charakter są co roku potwierdzane przez niezależny audyt ESG. Ogranicza to ryzyko regulacyjne, kontraktowe i reputacyjne po stronie odbiorcy energii.

Jak podkreśla Piotr Biernacki, ESG Reporting Partner, MATERIALITY; Członek EFRAG Sustainability Reporting TEG: Proces zakupowy energii musi uwzględniać twarde kryteria ESG: historię projektu, zakres badań środowiskowych, polityki praw człowieka w łańcuchach wartości oraz rzeczywiste zaangażowanie dostawcy w lokalne społeczności. Takie podejście minimalizuje ryzyka i pozwala potwierdzić, że energia ma nie tylko zielone, ale w pełni zrównoważone pochodzenie.

Biznes – szczególnie zarządy i działy odpowiedzialne za zakupy energii – powinien mieć na uwadze, że:

· Zakup energii z OZE to dziś decyzja strategiczna, a nie wyłącznie operacyjna.

· Kryteria ESG minimalizują ryzyka i zwiększają bezpieczeństwo kontraktowe.

· Zrównoważone źródła energii wspierają zgodność z CSRD, redukują ryzyko w zakresie 3 i wzmacniają pozycję firmy w łańcuchu dostaw.

· Transparentny dostawca OZE to przewaga konkurencyjna, którą można wykazać interesariuszom, inwestorom i regulatorom.

· Zakup zrównoważonej energii to odpowiedzialność i realny wkład w transformację energetyczną Polski.

Foto: Polenergia

Transformacja energetyczna nie kończy się na zakupie energii z OZE

W gospodarce niskoemisyjnej realną wartość tworzy zrównoważony model energetyczny, łączący redukcję emisji, odpowiedzialność środowiskową i społeczną oraz strategiczny wkład w rozwój krajowej infrastruktury energetycznej. Zielona energia to punkt wyjścia. Zrównoważona energia to kierunek, który definiuje odpowiedzialność i konkurencyjność całej polskiej gospodarki.

Materiał Promocyjny