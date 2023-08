Łukaszenko chce nowej inwestycji przy granicy z Polską. "Mam taki szalony pomysł"

Za rosyjskie pieniądze

Projekt wart 10,5 mld dolarów sfinansowali Rosjanie, którzy dali Białorusi kredyt na 25 lat (Mińsk chciał, by było to 35 lat). Okres kredytowania to lata 2011-2020, a spłata miała się zacząć pół roku po uruchomieniu elektrowni, ale nie później niż 1 kwietnia 2021 r. Ustalono, że spłata następuje w równych kwotach co pół roku. Łukaszenko domagał się zmniejszenia wielkości spłat, bo siłownia nie powstała w zapisanym w kontrakcie terminie. Pierwotnie uruchomienie siłowni miało nastąpić w 2018 r. (pierwszy reaktor). Potem miał to być rok 2020. Ostatecznie produkcję prądu elektrownia rozpoczęła w sierpniu 2020 r. po 9 miesiącach testów. W listopadzie 2021 r. nastąpiła poważna awaria i na kilka dni elektrownia nie produkowała energii. Starania Łukaszenki o lepsze warunki spłaty Kreml zignorował (przynajmniej nie ma oficjalnych informacji, że warunki spłaty uległy zmianie).

Dla kogo ten prąd?

Największym problemem elektrowni, tak jak ostrzegali także białoruscy eksperci, okazał się odbiór energii. Łukaszenko chciał siłowni, by sprzedawać prąd na Zachód: Litwie, która zamknęła postsowiecką siłownię w Ignalinie, Polsce czy Niemcom. Sama Białoruś nie potrzebuje prądu z Ostrowca.

Jednak zagranica nie zgłosiła chęci importu białoruskiej energii. Litwa zakazała prawem, zakupu z elektrowni w Ostrowcu prądu do swoich sieci przesyłowych. W tej sytuacji cały prąd trafi do sieci rosyjskich, a konkretnie do państwowego koncernu RAO JES.

Czy Rosjanie za ten prąd płacą, czy też jest to zaliczane na poczet spłaty kredytu - białoruski reżim nie informuje.