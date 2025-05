Kto skorzysta na zmianach?

Kluczowym beneficjentem zmian w podatku w zakresie wydobywania miedzi w Polsce jest KGHM. – Na miedziowej mapie Polski są widoczne białe punkty. To miejsca, w których są złoża, które jeszcze możemy wydobywać i właśnie ku temu zmierzają dzisiaj proponowane zmiany. Chodzi o to, żeby zwiększać inwestycje w Polsce i żeby robić to w taki sposób, żeby jak największą część tych inwestycji prowadziły polskie firmy, ale także żeby zwiększało to liczbę miejsc pracy, dawało szansę polskim firmom, które są kontrahentami KGHM-u – powiedział szef MAP. KGHM jest dostawcą ok. 85 proc. potrzebnej miedzi w Europie.

Ewolucja, nie rewolucja

Obecnie wysokość podatku miedziowego jest uzależniona od ilości wydobytej miedzi oraz od średniej ceny miedzi w danym miesiącu. – Wzór podatku (…) składa się z dwóch części. Część pierwsza uzależniona jest od ceny miedzi. Wraz ze wzrostem ceny miedzi podatek rośnie obecnie więcej niż proporcjonalnie. Drugi element, to tzw. mnożnik, który był już w przeszłości wykorzystywany do obniżenia wysokości podatku. Obecna konstrukcja podatku, jego wysokość sprawia, że podatek płacony przez spółki wydobywające miedź w Polsce stanowi istotną przeszkodę w nowych inwestycjach. Stanowi też przeszkodę w tworzeniu nowych miejsc pracy, w tworzeniu nowych mocy wydobywczych – mówił Domański.

W pierwszym kroku rząd proponuje, aby w okresie trzech lat obniżyć współczynnik opodatkowania we wzorze z 0,85 do 0,71 w 2026 r. i w kolejnych dwóch latach do 0,64. – Według naszych szacunków oznacza to, iż wpływy z tytułu tego podatku, a co za tym idzie obciążenia dla podmiotów wydobywających miedź spadną w 2026 r. o ok. 500 mln zł, a w kolejnych dwóch latach o około 750 mln zł – wyliczał minister.

Ma to być rozwiązanie tymczasowe. Po roku 2028 resort finansów proponuje mechanizm odliczenia od podatku części poniesionych przez podatników nakładów inwestycyjnych. – Te nakłady inwestycyjne, które będą podlegały odliczeniu, będą zawarte w ustawie i będzie to katalog kosztów kwalifikowanych – wyjaśnił minister Domański. Do odliczenia zostaną uwzględnione wydatki kwalifikowane, ponoszone przez podatników już od momentu wejścia ustawy w życie. – Chodzi nam o to, aby te inwestycje ruszyły już, pomimo tego że ten mechanizm zacznie działać po trzech latach. Co istotne, to odliczenie będzie możliwe do określonego limitu. Proponujemy 50 proc. kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych, a niewykorzystana w danym roku kwota będzie mogła być odliczana w kolejnych latach – dodał Domański.