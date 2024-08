KGHM zapowiada zwiększenie wydatków na inwestycje

W długim terminie zarząd KGHM-u planuje wzrost nakładów inwestycyjnych. Jest on konieczny, aby zapewnić koncernowi stabilny rozwój. – KGHM musi ponosić nakłady w wysokości 3,5 mld zł, by utrzymać status quo i poziom wydobycia w obecnych, dotychczasowych warunkach. Ten poziom nie zapewnia jednak długoterminowego rozwoju firmy i gdybyśmy na tym poziomie inwestowali, nie byłoby to dla nas satysfakcjonujące – mówił Andrzej Szydło, prezes spółki, podczas konferencji wynikowej.

Priorytety KGHM

Szef KGHM-u dodał, że wiele inwestycji w grupie należy planować z istotnym wyprzedzeniem, zwłaszcza w wydobyciu. Przypominał też o intensywnych pracach nad aktualizacją strategii koncernu, które powinny się zakończyć do końca tego roku. Jej priorytetem mają być inwestycje w główny ciąg technologiczny, rozumiany jako prowadzenie i rozwijanie działalności w kilku powiązanych ze sobą obszarach. Chodzi o poszukiwania i rozpoznanie złóż, eksploatację i rekultywację złóż, wzbogacanie rudy, hutnictwo i rafinację oraz przetwórstwo i sprzedaż produktów gotowych.

W tym roku KGHM planuje nakłady inwestycje sięgające 3,95 mld zł. W I połowie roku zrealizował je jedynie w wysokości 1,57 mld zł, a więc na poziomie niespełna 40 proc. Mimo to zarząd nie widzi zagrożenia związanego z wydatkowaniem zakładanych kwot. – Realizacja może być na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku – stwierdził Zbigniew Bryja, wiceprezes KGHM-u. Przypomniał, że w ubiegłym roku plan inwestycyjny zrealizowano w 98 proc.

KGHM większość tegorocznych wydatków inwestycyjnych przeznaczył na górnictwo, bo 1,28 mld zł. Hutnictwo zasilono kwotą 201 mln zł. Resztę pieniędzy wydatkowano na mniejsze projekty.

Największym przedsięwzięciem realizowanym w koncernie jest Program Udostępnienia Złoża. W jego ramach w I półroczu, kosztem 345 mln zł, m.in. kontynuowano prace związane z inwestycją w szyb górniczy GG-1, projektowano szyb GG-2 Odra, zakupiono nieruchomości pod budowę szybu Retków oraz wykonano 21,7 km wyrobisk górniczych. Kolejne duże wydatki związane były z uzbrojeniem rejonów górniczych, wymianą parku maszynowego, odwodnieniem kopalń oraz rozbudową obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Żelazny Most.