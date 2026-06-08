Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedłużył o sześć miesięcy obowiązywanie dotychczasowych taryf myOrlen (dawniej PGNiG Obrót Detaliczny) na sprzedaż paliw gazowych. Biorąc pod uwagę ostatnie zawirowania na globalnych rynkach, których efektem są wysokie ceny tego surowca, a czasami nawet jego niedobory, należy podjętą decyzję ocenić pozytywnie.

Reklama Reklama

„Grupa Orlen zdecydowała się utrzymać ceny gazu dla swoich klientów na niezmienionym poziomie, mimo wzrostu cen na rynkach w reakcji na napięcia geopolityczne. Chronimy naszych klientów przed wzrostem kosztów. Dzięki dywersyfikacji dostaw i wydobyciu ze źródeł własnych będziemy w stanie utrzymać ceny” – mówi cytowany w komunikacie prasowym Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu.

W Europie gaz podrożał o kilkadziesiąt procent

Koncern zauważa, że od momentu eskalacji napięć geopolitycznych (28 lutego 2026 r.) do końca maja ceny na europejskich rynkach hurtowych wzrosły o 32 proc. dla umów zakładających dostawy gazu w przyszłym roku oraz o 43 proc. dla kontraktów z odbiorem w przyszłym miesiącu. Jednocześnie przekonuje o ich stabilizacji w Polsce. Wyliczył, że na Towarowej Giełdzie Energii błękitne paliwo podrożało w odniesieniu do umów dotyczących tych samych okresów odpowiednio o 25 proc. i 33 proc.

Z oficjalnych danych TGE wynika, że w lutym średnioważona cena błękitnego paliwa na tzw. Rynku Dnia Następnego wynosiła 179,40 zł (42,54 euro) za 1 MWh. Z kolei w maju było to już 212,67 zł (50,14 euro). Tym samym cena wzrosła o 18,5 proc.

Zgodnie z właśnie zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfami dla myOrlen, do końca grudnia 2026 r., ceny netto (bez akcyzy) za paliwo gazowe w grupach taryfowych W.1–W.4, S.1–S.4 oraz Z.1–Z.4 wyniosą 19,729 gr za kWh, czyli 197,29 zł za MWh. W tym przypadku chodzi przede wszystkim o odbiorców będących gospodarstwami domowymi. Z kolei ceny netto (bez akcyzy) za paliwo gazowe w grupach taryfowych W.5, S.5 oraz Z.5 (klienci biznesowi) wyniosą 19,691 gr za kWh (196,91 zł za MWh).

Czytaj więcej Gaz UE kupuje rekordowe ilości LNG z USA. Polska w czołówce odbiorców W tym roku Unia Europejska kupi w USA dwie trzecie potrzebnego LNG, a za dwa lata będzie to już 80 procent. Wśród największych klientów Amerykanów...

Gospodarstwa domowe w Polsce płacą mniej za gaz

Orlen przypomina, że w ostatnich 12 miesiącach grupa trzykrotnie obniżyła ceny gazu – dwa razy za paliwo i raz za dystrybucję. Przytacza przykład czteroosobowej rodziny zamieszkującej 140‑metrowy dom o dobrym standardzie energetycznym i wykorzystującej gaz na potrzeby własne, w tym do ogrzewania, która zapłaci w 2026 r. średnio około 1074 zł brutto mniej niż według cen z I półrocza 2025 r. Z kolei w przypadku mieszkania, które zamieszkują dwie osoby korzystające z gazu do przygotowywania posiłków oraz podgrzewania wody użytkowej, średnie oszczędności w tym roku mogą wynieść około 425 zł brutto. Wreszcie w przypadku błękitnego paliwa służącego jedynie do przygotowywania posiłków, roczne opłaty w 2026 r. będą niższe średnio o około 52 zł brutto.

myOrlen to firma należąca do grupy kapitałowej Orlen. Jest jednym z największych sprzedawców energii na rynku detalicznym w Polsce. Spółka oferuje gaz ziemny, sprężony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz ziemny (LNG), a także energię elektryczną dla klientów indywidualnych i biznesowych. Obsługuje ponad 7 milionów gospodarstw domowych i 250 tysięcy klientów biznesowych.