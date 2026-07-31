Podziemne magazyny gazu ziemnego PGNiG w Wierzchowicach
Trwająca od blisko pięciu miesięcy wojna na Bliskim Wschodzie dodatkowo komplikuje i tak już trudną sytuację Unii Europejskiej. Europejskie magazyny gazu są wypełnione przed sezonem grzewczym zaledwie w 54 proc. To najniższy poziom od 2021 roku, kiedy Rosja zaczęła ograniczać dostawy surowca do Europy – wyjaśnia nowojorski dziennik.
Co więcej, wojna utrudnia dostawy ropy i gazu na światowe rynki, a Europa konkuruje o surowce z Azją, gdzie wyjątkowo wysokie temperatury zwiększyły popyt na energię. Wszystko to dzieje się w sytuacji, gdy Iran blokuje cieśninę Ormuz, która jest kluczowym szlakiem transportu nie tylko ropy, lecz także skroplonego gazu ziemnego. Ponadto irańskie ataki na infrastrukturę energetyczną Kataru, będącego jednym z najważniejszych eksporterów LNG, spowodowały zniszczenia dodatkowo ograniczające jego podaż – zauważa „The New York Times”.
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– To zdecydowanie niepokojąca sytuacja – ocenia ekspert Chatham House Chris Aylett. Jego zdaniem na razie nie ma perspektyw na rozwiązanie problemów powodowanych przez blokadę cieśniny Ormuz.
Analitycy rynku ostrzegają, że bez trwałego porozumienia, które zakończy impas w cieśninie Ormuz, Europie grozi utrwalenie wysokich cen energii. Podwyżki dotkliwie odczują zarówno przedsiębiorstwa, jak i gospodarstwa domowe.
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Dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energetycznej Fatih Birol podziela tę opinię. Uważa, że konsekwencje obecnej sytuacji odczują „wszyscy importerzy LNG, w tym Europa, która właśnie szuka sposobów na uzupełnienie zapasów gazu przed zimą”.
„The New York Times” zwraca uwagę, że Unia Europejska musi uwzględnić jeszcze jeden czynnik, który może utrudnić odbudowę rezerw gazu. Za niespełna sześć miesięcy, zgodnie z nowymi przepisami, Europa będzie musiała zakończyć import gazu z Rosji, co oznacza zmniejszenie dostaw o około 12 proc.
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