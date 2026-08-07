Najbiedniejszy kraj świata, a jednocześnie największe na Ziemi surowcowe eldorado, wprowadza zakaz eksportu koncentratów kobaltu i miedzi. To uderzenie w gigantyczne zyski chińskich spółek, szwajcarskiego koncernu Glencore oraz grupy z Kazachstanu.

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Rząd Demokratycznej Republiki Konga (DRK), którym od dwóch lat kieruje pierwsza w historii kraju kobieta na stanowisku premiera – Judith Suminwa, ekonomistka wykształcona w Belgii – wprowadził zakaz eksportu koncentratów miedzi i kobaltu – poinformowała w czwartek, 6 sierpnia, agencja Reutera.

Decyzja poważnie wzmacnia pozycję władz DRK, które chcą zwiększyć skalę przetwórstwa surowców w kraju. Ma to zapewnić budżetowi większe dochody z gigantycznych zasobów mineralnych Konga, dotychczas eksploatowanych przede wszystkim przez międzynarodowe koncerny. Rządowe rozporządzenie stanowi, że eksport koncentratów miedzi i kobaltu jest zabroniony.

DRK ma 1100 minerałów i ogromne złoża kobaltu

Demokratyczna Republika Konga jest surowcowym eldorado. Na jej terytorium występuje ponad 1100 różnych minerałów stanowiących fundament nowoczesnego przemysłu zbrojeniowego i kosmicznego oraz zielonej transformacji energetycznej. Kraj posiada największe na świecie złoża kobaltu, obejmujące trzy czwarte wszystkich znanych zasobów tego surowca. W minionym roku jego wydobycie wyniosło 230 tys. ton. DRK jest również drugim co do wielkości producentem miedzi na świecie.

DRK kontroluje także olbrzymie zasoby koltanu. Pozyskiwany z niego tantal służy do magazynowania energii w miniaturowych kondensatorach, które znajdują się w niemal każdym smartfonie, komputerze i procesorze. Kongo ma również jedne z największych niezagospodarowanych złóż litu na świecie. Kraj zyskał dzięki temu przydomek „Arabii Saudyjskiej ery elektromobilności”. Dysponuje ponadto ogromnymi złożami złota, diamentów, cynku i uranu, a także ropy naftowej.

Niezwykle bogate w surowce Kongo jest jednocześnie uważane za najbiedniejszy kraj świata. Liczącym 115 mln mieszkańców państwem targają wojny domowe, toczące się przede wszystkim na obszarach obfitujących w złoża surowców. Plenią się tam gigantyczna korupcja, bandytyzm i przemoc, a władzom brakuje długoterminowej wizji rozwoju kraju. Masowe gwałty na kobietach i dzieciach są celową taktyką wojenną stosowaną przez kongijskie bojówki terroryzujące całe społeczności. Liczba ludności rośnie najszybciej w Afryce, czemu towarzyszy niszczenie wyjątkowej przyrody kraju. Życie w DRK jest dla większości mieszkańców pozbawione jakichkolwiek perspektyw.

Średnia płaca w Kongu wynosi 55 dolarów miesięcznie

Dziedzictwo wieloletniego belgijskiego kolonializmu do dziś kładzie się cieniem na Kongu. Nominalny PKB na mieszkańca wynosi około 1200 dol., natomiast dochód narodowy brutto, czyli GNI, w przeliczeniu na osobę sięga zaledwie około 680 dol. Średnie wynagrodzenie w DRK odpowiada 55 dolarom miesięcznie.

Dlatego wraz z zakazem eksportu surowców władze wprowadziły również nowe podatki nakładane na istotne gospodarczo produkty uboczne wydobycia. W ten sposób rząd dąży do zwiększenia wpływów budżetowych z sektora górniczego.

Zakaz wywozu koncentratów kobaltu i miedzi wchodzi w życie natychmiast, podczas gdy w przypadku nowego systemu podatkowego dotyczącego produktów ubocznych przewidziano trzymiesięczny okres przejściowy. Zgodnie z rozporządzeniem minister górnictwa może udzielić zwolnienia z zakazu na okres jednego roku, jeżeli przemawiają za tym okoliczności „strategiczne”.

Jak dotąd na niezwykle bogatych złożach surowcowych Konga zarabiały przede wszystkim zagraniczne koncerny. Do największych operatorów działających w Demokratycznej Republice Konga należą chińskie przedsiębiorstwa wydobywcze: państwowy gigant CMOC, będący największym producentem kobaltu, Huayou Cobalt – globalny lider w dziedzinie rafinacji i przetwarzania kobaltu – oraz Zijin Mining.

W kraju działają także szwajcarski Glencore, jeden z kluczowych światowych producentów i handlarzy surowcami, kanadyjska firma górnicza Ivanhoe Mines oraz kazachska Eurasian Resources Group, w której rząd Kazachstanu ma 40 proc. udziałów.