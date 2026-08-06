Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób Jastrzębska Spółka Węglowa pozyskała ponad 800 mln zł na dalszą działalność.

Jakie warunki musi spełnić spółka, aby otrzymać wsparcie finansowe od państwa.

Na czym polega program restrukturyzacji i ilu pracowników musi opuścić spółkę.

Dlaczego pozyskane środki nie rozwiązują strukturalnych problemów JSW i od czego zależy jej przyszłość.

Wartość finansowania wynosi 824 mln zł, a środki będą przekazywane w transzach. Zgodnie z ustaleniami, etapowe uruchamianie finansowania pozwala na stopniowe przekazywanie środków przy jednoczesnej kontroli ich wykorzystania.

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Pożyczka, która pozwoli JSW dalej działać

Pożyczka stanowi kluczowy element realizacji Porozumienia wykonawczego z lutego 2026 r. i jest ona możliwa dzięki nowelizacji ustawy o systemie instytucji rozwoju wniesionej przez śląskich posłów i przygotowanej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych we współpracy z Ministerstwem Energii. Oznacza to stworzenie mechanizmu finansowania dla podmiotów, których destabilizacja mogłaby mieć istotne konsekwencje gospodarcze i społeczne. Pożyczka nie jest bezwarunkowa.

Tu jednak trzeba podkreślić, że warunkiem udzielania przez ARP pożyczek jest ich przeznaczenie na reorganizację funkcjonowania pożyczkobiorców zmierzające do zmniejszenia kosztów ich działalności lub ich optymalizacji na podstawie programu naprawczego przedstawionego przez pożyczkobiorcę. – Musi on pokazać, że posiada perspektywiczną zdolność do spłaty zobowiązań wynikających z udzielanej pożyczki – wskazywała w lipcu rzecznik ARP Katarzyna Frendl.

– Dzisiejsza umowa jest pierwszym krokiem, który realnie może ustabilizować sytuację finansową spółki w jednym z najtrudniejszych momentów w jej historii – podkreśla Bogusław Oleksy, prezes JSW. – Pozyskane środki nie rozwiązują jednak strukturalnych problemów spółki, a jedynie czasowo zmniejszają presję płynnościową. Kluczowe dla przyszłości JSW będą dalsze głębokie działania restrukturyzacyjne oraz sytuacja na globalnym rynku stali i węgla koksowego – dodaje prezes Oleksy.

Ze spółki odchodzą pierwsi pracownicy

Podpisanie umowy z ARP stanowi kolejny etap realizacji programu restrukturyzacji JSW. W czerwcu JSW zakończyła sfinalizowanie drugiej z umów z Ministerstwem Energii dotyczącej finansowania pakietów osłonowych i odejść pracowników. Program osłonowy obejmujący uruchomione w maju jednorazowe odprawy pieniężne oraz urlopy górnicze i urlopy przeróbkarskie (urlopy dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, świadczenie osłonowe przysługujące na cztery lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego) ma dotyczyć 4248 osób spośród 21 tys. pracowników samej JSW. Odejścia są kluczowe dla poprawy sytuacji finansowej spółki.

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Szacunkowy koszt programu finansowanego z budżetu państwa wyniesie w tym roku 500 mln zł. Program osłonowy w JSW ma przynieść efekty finansowe rzędu 1,2 mld zł w latach 2026-2027. Jak szacuje spółka, w 2026 r. z urlopów górniczych, które mają przynieść największe korzyści spółce, skorzystają 3092 osoby. Urlopy górnicze rozpoczęły się w tym miesiącu.

Na początku czerwca tożsamą umowę podpisano ws. jednorazowych odpraw. W JSW uprawnionych do nich będzie 1156 pracowników. Mniejsze wydatki pracownicze będą widoczne w kolejnych kwartałach, a spółka żyje z miesiąca na miesiąc z powodu trudnej sytuacji finansowej z powodu wysokich kosztów pracowniczych i spadku cen węgla koksującego.

Aby poprawić kondycję finansową, w marcu JSW zawarła umowę przedwstępną o sprzedaży udziałów w Przedsiębiorstwie Budowy Szybów („PBSz”) oraz udziałów w Jastrzębskich Zakładach Remontowych Sp. z o.o. („JZR”) na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu. Ma to przynieść ponad 1 mld zł na wsparcie restrukturyzacji. JSW otrzymała już 400 mln zł. Jednak podpisanie finalnej umowy przedłuża się. Po jej zawarciu JSW otrzyma pozostałe 600 mln zł.