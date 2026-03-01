Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są potencjalne skutki zamknięcia Cieśniny Ormuz dla światowego rynku energii?

Dlaczego kraje azjatyckie szczególnie odczują obecny kryzys gazowy?

W jaki sposób konflikt USA-Iran wpływa na globalne dostawy LNG?

Jakie wyzwania stoją przed Europą w obliczu nowych napięć na rynku gazu?

Jakie alternatywy poszukują importerzy gazu z Azji, aby zaspokoić swoje potrzeby energetyczne?

Jak obecna sytuacja wpływa na gospodarki krajów uzależnionych od irańskiego gazu?

Iran – zgodnie z wcześniejszymi groźbami – zamknął Cieśninę Ormuz, przez którą codziennie transportowano około 20 mln baryłek ropy. Tankowce przepływające tamtędy przewoziły także gaz, a ten transport również został wstrzymany.

Reklama Reklama

Jak informuje Bloomberg, importerzy z Azji – przede wszystkim Chiny, które 25 proc. swojego zapotrzebowania na gaz pokrywają dostawami z Kataru – intensywnie poszukują teraz alternatywnych źródeł. Katar jest drugim, po Stanach Zjednoczonych, eksporterem LNG na świecie; w 2025 r. sprzedał 82,2 mln ton LNG.

Światu grozi nowy kryzys energetyczny

Obecna sytuacja sugeruje jedno: gaz – podobnie jak ropa naftowa – podrożeje. Na razie brak prognoz, o ile i na jak długo.