Zamknięcie Ormuzu wywołuje panikę na rynkach. Światu grozi nowy kryzys energetyczny

Prawdopodobne bardzo wysokie ceny ropy bulwersują wszystkich. Tymczasem, jeśli konflikt USA–Iran się przedłuży, świat czeka kolejny szok energetyczny. Chodzi nie tylko o ceny ropy, ale również gazu.

Aktualizacja: 01.03.2026 12:12 Publikacja: 01.03.2026 12:11

Tankowce przepływają przez Cieśninę Ormuz

Tankowce przepływają przez Cieśninę Ormuz

Foto: REUTERS/Hamad I Mohammed/Zdjęcie archiwalne

Danuta Walewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są potencjalne skutki zamknięcia Cieśniny Ormuz dla światowego rynku energii?
  • Dlaczego kraje azjatyckie szczególnie odczują obecny kryzys gazowy?
  • W jaki sposób konflikt USA-Iran wpływa na globalne dostawy LNG?
  • Jakie wyzwania stoją przed Europą w obliczu nowych napięć na rynku gazu?
  • Jakie alternatywy poszukują importerzy gazu z Azji, aby zaspokoić swoje potrzeby energetyczne?
  • Jak obecna sytuacja wpływa na gospodarki krajów uzależnionych od irańskiego gazu?

Iran – zgodnie z wcześniejszymi groźbami – zamknął Cieśninę Ormuz, przez którą codziennie transportowano około 20 mln baryłek ropy. Tankowce przepływające tamtędy przewoziły także gaz, a ten transport również został wstrzymany.

Jak informuje Bloomberg, importerzy z Azji – przede wszystkim Chiny, które 25 proc. swojego zapotrzebowania na gaz pokrywają dostawami z Kataru – intensywnie poszukują teraz alternatywnych źródeł. Katar jest drugim, po Stanach Zjednoczonych, eksporterem LNG na świecie; w 2025 r. sprzedał 82,2 mln ton LNG.

Światu grozi nowy kryzys energetyczny

Obecna sytuacja sugeruje jedno: gaz – podobnie jak ropa naftowa – podrożeje. Na razie brak prognoz, o ile i na jak długo.

Cieśnina Ormuz

Cieśnina Ormuz

Foto: PAP

Wszystko wskazuje na to, że stoimy w obliczu kryzysu porównywalnego z tym, który wywołała rosyjska inwazja na Ukrainę w lutym 2022 r.. Wówczas był to efekt sankcji nałożonych na Rosję, a nie wszystkie kraje zdecydowały się zerwać umowy z rosyjskimi dostawcami. Mimo to doszło do ogromnego zamieszania na rynku, a ceny gazu wystrzeliły i długo utrzymywały się na wysokim poziomie.

Teraz wszystko zależy od tego, ile potrwa wojna amerykańsko‑irańska

Kraje sąsiadujące z Iranem, w tym przede wszystkim Katar, są znaczącymi eksporterami gazu. Aż 20 proc. światowego LNG było dotychczas przewożone drogą morską prowadzącą przez obecnie zablokowaną przez Iran Cieśninę Ormuz.

Eksperci rynku gazu od tygodni ostrzegali przed skutkami potencjalnego zamknięcia tej kluczowej trasy. „Jakakolwiek aktywność marynarki wojennej w Cieśninie Ormuz będzie silnym impulsem wzrostowym dla cen gazu. Podobnie jak wszelkie zakłócenia produkcji w Katarze” – mówił Bloombergowi Tom Marzec-Manser, szef analiz w Wood Mackenzie.

