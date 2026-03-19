Ropa Brent po 116 dolarów za baryłkę. Trump grozi wysadzeniem pola gazowego

Ceny ropy naftowej i gazu ziemnego mocno wzrosły po tym, jak Iran dokonał ataków odwetowych na infrastrukturę naftowo-gazową w Katarze i Arabii Saudyjskiej. Prezydent Trump zagroził silniejszym uderzeniem w irańskie pole gazowe Południowy Pars.

Aktualizacja: 19.03.2026 11:21 Publikacja: 19.03.2026 11:18

Wieża wiertnicza National Iranian Oil Co. (NIOC) w Hoorolazim w Iranie

Wieża wiertnicza National Iranian Oil Co. (NIOC) w Hoorolazim w Iranie

Foto: Ali Mohammadi/Bloomberg

Hubert Kozieł

Za baryłkę ropy naftowej gatunku Brent płacono w czwartek rano 116 dol. Cena ropy gatunku WTI przekraczała wówczas 97 dol. za baryłkę. Cena gazu ziemnego na holenderskim hubie Title Transfer Facility (TTF) wzrosła o 21 proc. do 66,3 euro za megawatogodzinę. Inwestorzy reagowali w ten sposób na eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. W środę Izrael zaatakował instalacje na polu gazowym Południowy Pars (największym irańskim złożu gazu ziemnego). Iran w odwecie uderzył rakietami w Arabię Saudyjską oraz Katar. Irańskie ataki rakietowe spowodowały „rozległe uszkodzenia” w katarskim Ras Laffan Industrial City, największym na świecie zakładzie eksportu LNG. Katar już wcześniej wstrzymał produkcję LNG 2 marca po atakach irańskich dronów na Ras Laffan i Mesaieed Industrial City. Kraj ten jest drugim co do wielkości eksporterem LNG na świecie.

Prezydent USA Donald Trump ostrzegł, że jeśli Iran będzie kontynuował ataki na katarskie obiekty energetyczne, Ameryka „wysadzi w powietrze całe pole gazowe Południowy Pars”. Jednocześnie zaznaczył, że izraelski atak na irańską infrastrukturę gazową nie był uzgodniony z USA. „Stany Zjednoczone nie wiedziały nic o tym konkretnym ataku, a Katar w żaden sposób nie był w to zaangażowany, ani nie miał pojęcia, że to się wydarzy”. Trump wezwał także Izrael do zakończenia ataków na pole gazowe South Pars, chyba że Iran „nierozsądnie” zdecyduje się zaatakować Katar.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ZEA nazwało także irański atak na katarski obiekt Habshan i pole Bab „atakiem terrorystycznym”, grożącym „niebezpieczną eskalacją”. Rzecznik katarskiego MSZ Majed al-Ansari opisał izraelski atak na South Pars jako „niebezpieczny i nieodpowiedzialny krok” w obliczu eskalujących napięć regionalnych. Saudyjski minister spraw zagranicznych książę Faisal bin Farhan Al Saud również zaostrzył ton, mówiąc podobno, że „to, co pozostało z zaufania do Iranu, zostało całkowicie zniszczone”. Zarówno odpowiedzi polityczne, jak i niepolityczne wobec Iranu pozostają na stole – dodał

Jak mocno może jeszcze zdrożeć ropa naftowa?

Analitycy zgadzają się, że ceny ropy mają jeszcze przestrzeń do znacznego wzrostu, jeśli Cieśnina Ormuz, przez którą w czasie pokoju płynie około jednej piątej globalnych dostaw ropy, pozostanie w praktyce zamknięta w nadchodzących tygodniach. Ataki na infrastrukturę naftowo-gazową w regionie mogą jeszcze dodatkowo podsycić wzrost cen ropy.

– Benchmarkowe bliskowschodnie gatunki ropy, takie jak Oman i Dubai, już przekroczyły próg 150 dol. więc 200 dol. jest już w zasięgu wzroku, nawet jeśli nie dla Brent i WTI.  Jak bardzo dalej wzrośnie ropa, zależy niemal całkowicie od tego, jak długo Cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta – twierdzi Vandana Hari, założycielka firmy analitycznej Vanda Insights.

