Celem działań rządu niemieckiego jest ostateczne uniemożliwienie ponownego uruchomienia gazociągu Nord Stream i dopuszczenia do pracy nigdy nieuruchomionego Nord Stream 2 – dowiedział się „Financial Times” z korespondencji niemieckiego ministerstwa gospodarki.

Reklama

Berlin chce zablokować Rosja i Biały Dom

Jak podaje gazeta, w Berlinie trwają obecnie prace nad zmianami w przepisach dotyczących kontroli inwestycji zagranicznych. W ten sposób władze chcą zapobiec zmianie właściciela gazociągu, która mogłaby stać się warunkiem wznowienia jego eksploatacji.

Inicjatywa rządu niemieckiego, mająca na celu zaostrzenie kontroli nad potencjalnymi zmianami własnościowymi, to reakcja na informacje o próbach ponownego uruchomienia Nord Stream podejmowanych przez przedsiębiorców powiązanych z Kremlem i Białym Domem. W marcu „FT” pisał o negocjacjach, które prowadził m.in. amerykański finansista Stephen Lynch. Jest on zdania, że Europa prędzej czy później powróci do rosyjskiego gazu, a do tego – jego zdaniem – wystarczy odbudowa jednej z nitek gazociągu.

Lynch 6 maja spotkał się z przedstawicielami niemieckiego ministerstwa gospodarki. Resort potwierdził, że do takiego spotkania rzeczywiście doszło – dopiero w odpowiedzi na pytanie posłów Partii Zielonych. Urzędnicy podkreślali, że było to nieformalne spotkanie w ramach „rutynowej wymiany poglądów z ekspertami”.