Przypomnijmy, że we wrześniu 2022 r. eksplodowała jedna nitka Nord Stream 2 i obie nitki działającego od 2011 r gazociągu Nord Stream 1. Druga nitka gazociągu Nord Stream 2, której roczna przepustowość sięga 27,5 mld m sześć. jest nieuszkodzona. Zanim doszło do dywersji, Gazprom wbrew Unii i Niemcom, którzy nie dali zgody na uruchomienie, napełnił gazociąg gazem. Spowodowało to wyciek surowca do morza w wyniku wybuchu i zanieczyszczenie środowiska.

Czytaj więcej Gaz Wyciek gazu z rur Nord Stream. „Silne podwodne eksplozje” Premier Danii Mette Frederiksen powiedziała podczas wizyty w Polsce, że władze Danii bardzo poważnie traktują wyciek gazu z Nord Stream i Nord Stream 2. Te incydenty trudno nazwać zbiegiem okoliczności. Szwedzkie media informują o "silnych podwodnych eksplozjach", które zarejestrowały sesjmografy.

Bruksela zaniepokojona i gotowa do działania

Działania ekipy Trumpa mogą się podobać na Kremlu. Gazociąg Nord Stream 2 był oczkiem w głowie dworu Putina. Dlatego sytuacja wokół nieczynnej rosyjskiej rury na dnie Bałtyku wzbudza niepokój w Brukseli. Jak ustalił FT, władze UE dowiedziały się w ostatnich tygodniach o amerykańskich rozmowach na temat Nord Stream 2, a europejscy przywódcy są zaniepokojeni i już omówili sytuację między sobą. W publikacji wyjaśniono, że realizacja planu Warniga dałaby Stanom Zjednoczonym bezprecedensowy wpływ na dostawy energii do Europy. Pod warunkiem, że będą na nią chętni.

Plan zakłada zniesienie sankcji USA, zgodę Rosji na wznowienie dostaw gazu oraz zgodę Niemiec na przekazywanie gazu wszystkim europejskim odbiorcom (stacja odbioru gazu znajduje się w północnych Niemczech).

Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow powiedział FT, że nie posiada żadnych informacji na temat rozmów w sprawie rurociągu. Gazprom odmówił komentarza. Warnig zapewnił gazetę, że „nie brał udziału w żadnych dyskusjach z amerykańskimi politykami ani przedstawicielami biznesu” i dodał, że przestrzega „zasad jako osoba objęta sankcjami USA”.