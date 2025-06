Rosji już nikt nie zaufa

Pouyanné wyjaśnił, dlaczego Europa odwraca się od rosyjskiego gazu: „Straciliśmy zaufanie do Rosji jako dostawcy. W sektorze energetycznym, gdy mówimy o bezpieczeństwie narodowym, bardzo ważnym czynnikiem jest zaufanie między dostawcą a nabywcą. A w wojnie rosyjskiej energia była używana jako broń więc dla Europy znalezienie alternatyw jest podstawowym zadaniem”.

Obecnie w Ameryce Północnej trwa budowa 10 terminali: pięciu w Stanach Zjednoczonych, trzech w Kanadzie (oddanie do użytku jednego z nich ma się rozpocząć latem tego roku) i dwóch w Meksyku. Na rynku pojawi się także nowy potężny gracz. Od 2028 r. zdolność eksportowa Chin kontynentalnych wzrośnie ponad dwukrotnie w porównaniu z 2023 r. – z 323 mln m3 dziennie do 691 mln m3 dziennie, zgodnie z szacunkami EIA. W wypadku gazu z Chin trzeba jednak zachować ostrożność, bowiem kraj ten jest też importerem gazu z Rosji.

W samych Stanach Zjednoczonych moce eksportowe zwiększą się z 320 mln metrów sześciennych gazu do 595 mln metrów sześciennych dziennie. Również Katar realizuje szeroko zakrojony plan rozszerzenia swojego eksportu za granicę.

Dla porównania: według danych Eurostatu, całkowite dostawy rosyjskiego gazu do krajów Wspólnoty w 2024 r. wyniosły 51,7 mld metrów sześciennych, czyli 142 mln metrów sześciennych dziennie. Z tego 31,6 mld metrów sześciennych pochodziło z gazu przesyłanego rurociągami na Węgry i Słowację (11,6 proc. całkowitego importu gazu do UE), a 20,1 mld metrów sześciennych z LNG (7,3 proc.).

Dlaczego Total wciąż jest w Rosji?

W 2021 r. gaz z Rosji stanowił 44,9 proc. całkowitego gazowego importu Unii Europejskiej to w latach wojny zakupy LNG znacznie wzrosły. Paradoksem jest, że to właśnie francuski koncern kierowany przez Patricka Pouyanné jako jedyny we Wspólnocie nadal uczestniczy w rosyjskich projektach produkcyjnych. Total jest udziałowcem w projekcie Jamał LNG, realizowanym przez Novatek i zgodnie z umową ma odbierać swój gaz do 2040 roku. Jak to tłumaczy dyrektor koncernu?