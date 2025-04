W latach 2023-2025 wzrósł też o 34 proc. podatek dochodowy dla eksporterów skroplonego gazu ziemnego (LNG). Podwyżkę wprowadzono ze wsteczną datą. Zapłacili producenci LNG, którzy do końca 2022 roku wyeksportowali co najmniej jedną partię gazu.

Rekordowe straty Gazpromu

Obniżki podatku są teraz pilnie potrzebne monopoliście gazowemu, który po wybuchu wojny z Ukrainą stracił swój główny i najbardziej zyskowny rynek zbytu – Unię. W latach 2023–2024 eksport Gazpromu do krajów europejskich spadł do 28–32 mld metrów sześciennych rocznie i osiągnął najniższy poziom od drugiej połowy lat 70. ubiegłego wieku. W 2023 r. spółka po raz pierwszy od 25 lat odnotowała stratę netto. A w ubiegłym roku strata jeszcze wzrosła do 1,08 bln rubli (dziś to 50 mld zł).

Perspektywy są czarne. Koncern spadł do roli trzeciorzędnego gracza na globalnym rynku gazu. Chińczycy nie chcą podpisać umowy na drugi gazociąg Siła Syberii, pomimo przyznanej aż 40-procentowej zniżki.

Według prognoz samego Gazpromu na lata 2025–2034 całkowita „dziura” w budżecie firmy wyniesie 15 bln rubli (prawie 180 mld dolarów przy obecnym kursie wymiany). Aby związać koniec z końcem, Gazprom szykuje się do zamknięcia trzech działów, połączenia ośmiu innych, sprzedaży nieruchomości i zwolnienia 1600 pracowników (prawie 40 proc.) z luksusowej kwatery głównej.