Załamanie się eksportu po nieudanej próbie zamrożenia Europy i straty zmuszają Gazprom do cięcia kosztów. Koncern zwolnił niemal wszystkich pracowników w niegdyś kluczowym dziale eksportu. Pozostało tam zaledwie kilkadziesiąt osób, głównie do obsługi sporów prawnych z byłymi europejskimi klientami. Wnieśli oni przeciwko Rosjanom pozwy na kwotę ponad 18 mld euro, poinformowały źródła Reutersa zbliżone do firmy.

Czytaj więcej Surowce i Paliwa Dziewięć koncernów pozwało Gazprom na kwotę 18 mld euro. Wśród nich polska firma Dziewięć koncernów z siedmiu krajów Europy pozwało rosyjski Gazprom na łączną kwotę 18 mld euro. To dwa razy więcej niż Rosjanie mają obecnie gotówki na swoich kontach bankowych. Największe roszczenia mają niemiecki Uniper i polski Europol Gaz SA.

Próby rosyjskiego dyktatora wynegocjowania nowego kontraktu gazowego z Chinami i budowy gazociągu Siła Syberii 2 zakończyły się fiaskiem. Od 1 stycznia 2025 r. Gazprom utracił też możliwość przesyłu gazu do Unii przez Ukrainę. Doprowadzi to do dalszego spadku eksportu do Turcji i Wspólnoty - z 50 mld metrów sześciennych w zeszłym roku do 30-40 mld w latach 2025–2027.