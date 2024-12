Katar, jeden z największych eksporterów LNG na świecie, stara się odgrywać większą rolę w Azji i Europie, ponieważ rośnie konkurencja ze strony głównego dostawcy, Stanów Zjednoczonych. Do 2027 r. planuje zwiększyć swoje moce skraplania z 77 mln ton do 142 mln ton rocznie.

Potencjalny problem dla Polski

W 2023 r. głównym kierunkiem, z którego LNG było importowane do Polski były Stany Zjednoczone. Z amerykańskich portów do Świnoujścia wypłynęło 41 statków w ramach zakupów długoterminowych oraz spot. Na drugim miejscu znalazł się właśnie Katar z liczbą 19 dostaw. Z blisko 330 ładunków LNG jakie od 2016 r. dopłynęło do Polski ponad połowa to były dostawy właśnie z Kataru. Dzięki dostawom LNG z rożnych kierunków, Polska odbierała blisko 6 mld m sześć. Całe roczne zużycie gazu wyniosło ok. 17 mld m sześc.