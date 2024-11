Gaz popłynie przez Ukrainę także w przyszłym roku. Ale nie z Rosji

„Transakcja będzie oznaczać, że Ukraina w dalszym ciągu będzie otrzymywać opłaty tranzytowe za korzystanie z sieci rurociągów, co przyniesie jej około 800 mln dolarów rocznie. Dla Azerbejdżanu umowa oznacza wzmocnienie więzi energetycznych z Unią. Kraj znad Morza Kaspijskiego dostarcza już gaz do ośmiu krajów na kontynencie rurociągiem przebiegającym przez Turcję (Południowy Korytarz Gazowy omijający Rosję - red.)” - pisze Bloomberg.

Austriacki koncern energetyczny OMV AG już oświadczył, że zdywersyfikował swoje kontrakty na dostawy gazu (kupuje teraz gaz od kilku krajów spoza Rosji – red.) i może kontynuować dostarczanie paliwa do swoich klientów nawet w przypadku wstrzymania dostaw gazu z Rosji.

Czym jest Południowy Korytarz Gazowy?

Azerski gaz dociera do Unii Południowym Korytarzem Gazowym. 18 lipca 2022 r Azerbejdżan i KE zawarły porozumienie o podwojeniu mocy Korytarza. To pierwszy system przesyłu gazu na rynek Unii z ominięciem Rosji.

System tworzą: gazociąg południowo-kaukaski (SCP), którym przez 691 km gaz z Azerbejdżanu (złoże Szah-Deniz) płynie do granicy Gruzji i Turcji. Drugi odcinek - gazociąg trans-anatolijski (TANAP) jest najdłuższy - liczy 1850 km od granicy gruzińsko-tureckiej przez Turcję do granicy z Grecją. Trzeci gazociąg to trans-adriatycki (TAP). Działający od 2021 r gazociąg pompuje gaz z Azerbejdżanu przez Gruzję, Turcję, do Grecji, Bułgarii, Włoch. Od uruchomienia tą drogą trafiło już do odbiorców ponad 100 mld m3 azerskiego. Jeżeli do Korytarza podłączy się Turkmenistan - posiadający czwarte złoża gazu na świecie, to możliwości przesyłu przewyższą rosyjski Turecki Potok, który ma dwie nitki po 17,5 mld m3 gazu rocznie.