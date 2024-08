Węgry także, podobnie jak Austria, Słowacja i Włochy dotujące rosyjską wojnę pieniędzmi za wciąż importowany od Gazpromu gaz. Te cztery kraje rocznie kupują z Rosji ok. 15 mld m3 gazu. To jednak zaledwie 4,5 proc. popytu całej Unii. Tak jak Polska Węgry mają jednak za małe magazyny w stosunku do potrzeb. W węgierskich PMG jest zajęte 85 proc. pojemności, co odpowiada 54 proc. rocznego popytu. Bardzo podobnie jest na Słowacji.

Mniej gazu pod ziemią nie jest zagrożeniem

Włochom nękanym rekordowymi upałami, wolne pozostało 12 proc. pojemności PMG, ale zgromadzony gaz starczy na 24 proc. rocznego zapotrzebowania. W Italii jednak są inne źródła gazu — terminale LNG oraz gazociągowe połączenie z Południowym Korytarzem Gazowym, którym do Unii trafia gaz z Azerbejdżanu z ominięciem Rosji.

Najmniejsze zapełnienie PMG (poniżej 70 proc.) mają Belgia i Łotwa. Jednak o ile w wypadku Belgii gazu z magazynów starczy na 5 proc. popytu kraju, to na Łotwie, której magazyny są największe w tej części Unii, zgromadzony surowiec pokrywa już 180 proc. rocznego zapotrzebowania Łotwy. A to dlatego, że jest on gromadzony na potrzeby trzech republik — także Litwy i Estonii.

Największe europejskie PMG są na Ukrainie. Mogą pomieścić ok. 31 mld m3 gazu. Są zapełnione w 21 proc. co starczy krajowi na pokrycie 31 proc. rocznych potrzeb. Magazyny te wykorzystują też unijne firmy do przechowywania kupionego surowca.