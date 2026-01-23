Reklama

Polska odparła potężny atak cybernetyczny. „Rosja próbuje przeprowadzać sabotaże"

Niedawno polska energetyka została zaatakowana w sferze cybernetycznej. O udanej obronie przed tym atakiem, a także o planach wdrożenia dyrektywy DSA w naszym kraju serwis WNP rozmawiał z Krzysztofem Gawkowskim, wicepremierem i ministrem cyfryzacji.

Publikacja: 23.01.2026 13:56

Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji

Foto: materiały prasowe

Joanna Kamińska

Mowa o nieudanym ataku cybernetycznym na polską energetykę, którego celem była jedna elektrociepłownia, a także wiele pojedynczych odnawialnych źródeł energii. Do ataku, za który prawdopodobnie odpowiada Rosja, doszło pod koniec 2025 roku.

Cyberbezpieczeństwo Polski: Obecna sytuacja i plany rządu

– To był jeden z największych ataków w obszarze cybernetycznym od lat. Rosja próbuje przeprowadzać sabotaże w naszym kraju. To był kolejny element wojny hybrydowej. Obroniliśmy się przed nim, dzięki miliardom wydanym na cyberbezpieczeństwo przez ostatnie lata – przyznał w rozmowie z WNP Krzysztof Gawkowski.

Jednocześnie opowiedział o planach rządu, których celem jest wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Polski.

Wicepremier odniósł się także do kwestii związanych z unijnym Aktem o Usługach Cyfrowych (DSA), wprowadzającym zasady zwiększające uprawnienia użytkowników platform internetowych. Pierwsza próba jego wdrożenia w naszym kraju zakończyła się wetem prezydenta.

– Przygotujemy kolejne wersje przepisów. W internecie wszyscy muszą być chronieni. Żyjemy w niebezpiecznych czasach i nie może być tak, że to tylko platformy decydują, a państwo nie ma nad tym kontroli – powiedział wicepremier.

Czytaj więcej: Wicepremier dla WNP: To był jeden z największych ataków od lat

