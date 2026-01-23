Polska odparła potężny atak cybernetyczny. „Rosja próbuje przeprowadzać sabotaże"

Aktualizacja: 23.01.2026 14:35 Publikacja: 23.01.2026 13:56
Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji
Foto: materiały prasowe
Mowa o nieudanym ataku cybernetycznym na polską energetykę, którego celem była jedna elektrociepłownia, a także wiele pojedynczych odnawialnych źródeł energii. Do ataku, za który prawdopodobnie odpowiada Rosja, doszło pod koniec 2025 roku.
– To był jeden z największych ataków w obszarze cybernetycznym od lat. Rosja próbuje przeprowadzać sabotaże w naszym kraju. To był kolejny element wojny hybrydowej. Obroniliśmy się przed nim, dzięki miliardom wydanym na cyberbezpieczeństwo przez ostatnie lata – przyznał w rozmowie z WNP Krzysztof Gawkowski.
Jednocześnie opowiedział o planach rządu, których celem jest wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Polski.
Wicepremier odniósł się także do kwestii związanych z unijnym Aktem o Usługach Cyfrowych (DSA), wprowadzającym zasady zwiększające uprawnienia użytkowników platform internetowych. Pierwsza próba jego wdrożenia w naszym kraju zakończyła się wetem prezydenta.
– Przygotujemy kolejne wersje przepisów. W internecie wszyscy muszą być chronieni. Żyjemy w niebezpiecznych czasach i nie może być tak, że to tylko platformy decydują, a państwo nie ma nad tym kontroli – powiedział wicepremier.
