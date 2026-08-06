W II kwartale wartość kluczowego dla grupy Orlen wskaźnika, czyli wyniku EBITDA LIFO po wyeliminowaniu odpisów aktualizujących, wyniosła 13,9 mld zł. To rezultat o 54,1 proc. lepszy niż przed rokiem i o 4,6 proc. wyższy od oczekiwań giełdowych analityków. Grupa wypracowała ponadto 76,5 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 25,8 proc., oraz 7,7 mld zł zysku netto, czyli o 426,7 proc. więcej niż rok wcześniej.

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Orlen zarobił miliardy na rafineriach i wydobyciu ropy

Orlen szczególnie dużo zarobił w segmencie określanym jako downstream. Działalność rafineryjno-petrochemiczna przyniosła koncernowi ponad 5,9 mld zł wyniku EBITDA LIFO, podczas gdy analitycy prognozowali 5,3 mld zł. Spółka tłumaczy, że był to efekt korzystnego otoczenia makroekonomicznego, ukształtowanego przez sytuację geopolityczną. Pozytywny wynik osiągnęła również działalność petrochemiczna, która we wcześniejszych kwartałach przynosiła straty.

Bardzo rentowny pozostawał także segment ujmowany w księgach grupy jako upstream & supply. Wydobycie ropy i gazu oraz hurtowy handel błękitnym paliwem zapewniły ponad 3,8 mld zł wyniku EBITDA LIFO. Analitycy szacowali go na 4,4 mld zł. Orlen informuje, że w II kwartale średnia dzienna produkcja węglowodorów wynosiła 196 tys. baryłek ekwiwalentu ropy, czyli boe. Również na ten rezultat istotny wpływ miało otoczenie makroekonomiczne.

W segmencie energetycznym grupa Orlen wypracowała ponad 3,4 mld zł wyniku EBITDA, podczas gdy analitycy szacowali go na 2,7 mld zł. Była to konsekwencja zwiększenia produkcji i sprzedaży energii elektrycznej, a także wzrostu wolumenu dystrybucji energii i gazu.

W obszarze działalności detalicznej, określanym jako consumers & products, koncern wykazał ponad 1,5 mld zł wyniku EBITDA LIFO. Analitycy prognozowali 1,6 mld zł. Orlen podaje, że było to efektem wzrostu wolumenu sprzedaży paliw, gazu i energii elektrycznej, przy jednocześnie niższych marżach paliwowych w Polsce. Co istotne, w tym segmencie udział rynków zagranicznych w zyskach wypracowywanych przez stacje paliw osiągnął rekordowy poziom 43 proc.

Orlen przyspiesza inwestycje w wydobycie i petrochemię

Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu, przekonuje w komunikacie prasowym, że decyzja spółki o obniżeniu marży detalicznej do niezbędnego minimum, wsparta promocją i dobrze zaprojektowanym pakietem CPN, sprawiła, że w II kwartale Polacy kupowali najtańsze paliwa w Unii Europejskiej.

„Jednocześnie maksymalizowaliśmy zyski naszej międzynarodowej sieci. W efekcie tylko w ciągu ostatniego roku zwiększyliśmy udział stacji zagranicznych w zyskach segmentu paliwowego o 18 pkt proc.” – twierdzi Fąfara.

Prezes zapewnia również, że odpowiedzialne i profesjonalne zarządzanie pozwala spółce działać z korzyścią dla akcjonariuszy i klientów nawet w czasie największego globalnego kryzysu na rynku paliw płynnych.

Orlen nadal przeznacza duże środki na rozwój swoich podstawowych segmentów działalności. W I połowie tego roku grupa poniosła rekordowe nakłady inwestycyjne, które sięgnęły 14,7 mld zł. W segmencie poszukiwawczo-wydobywczym koncentruje się na zwiększaniu niezależności surowcowej, przede wszystkim poprzez dalsze powiększanie zasobów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

W obszarze rafineryjno-petrochemicznym w ostatnich miesiącach opracowano ostateczny zakres i harmonogram sztandarowej inwestycji o nazwie Nowa Chemia. Na kolejny etap wszedł również proces zakupu Grupy Azoty Polyolefins. Orlen podaje, że uzyskał już dla tej transakcji trzy wymagane zgody organów antymonopolowych oraz akceptację sądu dla planu restrukturyzacji. Obecnie koncern oczekuje na jego ostateczne zatwierdzenie.