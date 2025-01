Rząd szacuje, że koszty proponowanych rozwiązań to 563 mln zł za II półrocze 2025 r., 3,33 mld zł w 2026 r., 2,80 mld zł w 2027 r. i 2,59 mld zł w 2028 r. Ponoszony przez odbiorców całkowity koszt rynku mocy w latach 2025-2028 ma wynosić 8,5-9 mld zł - oszacowano w ocenie skutków regulacji.

Zgodnie z ustawą moc jest towarem, który można kupować i sprzedawać. Jednostki - wyłaniane podczas aukcji do pełnienia tzw. obowiązku mocowego, polegającego na gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu oraz zobowiązaniu do faktycznej dostawy mocy w okresie zagrożenia - są za to wynagradzane. Rynek mocy działa od początku 2021 r. W celu pokrycia jego kosztów odbiorcy energii elektrycznej ponoszą dodatkowe opłaty.

Będzie wsparcie dla elektrowni gazowych, ale jeszcze nie teraz

Podczas debaty wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka przekazał, że rząd będzie podejmował dyskusję na temat odrębnego rynku mocy dla źródeł gazowych. – Wydaje się, że tutaj jesteśmy w stanie na poziomie europejskim znaleźć odpowiednie wsparcie. Pewnie będziemy w stanie wynegocjować więcej wspólnie z innymi państwami – zaznaczył. Nowe elektrownie gazowe będą zastępować elektrownie węglowe, które z kolei będą wygaszane. W ostatnich aukcjach rynku mocy na rok 2028 i 2029 r. elektrownie gazowe okazywały się droższe od innych technologii głównie magazynów energii i przegrywały. Stąd też zapowiedź ministra klimatu. W grudniu o dodatkowe aukcje dla projektów gazowych apelował Ministerstwo Przemysłu. Poprawek dotyczących wsparcia dla elektrowni gazowych jednak nie zgłoszono i nowe aukcje wspierające to źródło energii nie będzie jeszcze w tej procedowanej obecnie nowelizacji ustawy o rynku mocy.

Wydłużenie działalności nawet 20 bloków węglowych może być potrzebne, aby zaradzić brakom mocy do produkcji prądu, wówczas, kiedy OZE zawodzą. Do takich sytuacji doszło ostatnio w listopadzie 2024 r. Wówczas operator systemu energetycznego PSE potrzebował pełni mocy elektrowni węglowych, aby uzupełnić braki mocy do produkcji prądu.

Rząd szacuje, że koszty proponowanych rozwiązań to 563 mln zł za II półrocze 2025 r., 3,33 mld zł w 2026 r., 2,80 mld zł w 2027 r. i 2,59 mld zł w 2028 r. Ponoszony przez odbiorców całkowity koszt rynku mocy w latach 2025-2028 ma wynosić 8,5-9 mld zł - oszacowano w ocenie skutków regulacji projektu.

Nowe przepisy muszą jeszcze zaczekać na akceptację Komisji Europejskiej co do dopuszczalności takiej formy pomocy publicznej. Ministerstwo Klimatu i Środowiska jesienią 2024 r. konsultowało projekt z KE, aby takową akceptację uzyskać.