Biometan może pomóc w uniezależnieniu od importu błękitnego paliwa

Potencjalni beneficjenci biometanu

Jest to co prawda liczba daleka od obecnego zużycia gazu ziemnego w Polsce (17 mld m sześc. w 2023 r.) jednak jest to paliwo traktowane przez Komisję Europejską jako OZE. Biometan bowiem jest neutralny pod względem emisji C0 2 .

W Polsce utrzymuje się wciąż wysoki poziom zapotrzebowania na gaz ziemny, traktowany jako paliwo przejściowe w procesie transformacji energetycznej. Zapotrzebowanie na gaz kopalny pokrywane jest jednak przede wszystkim przez dostawy importowe, obciążone ryzykiem geopolitycznym. – Ich zmniejszenie powinno następować nie tylko przez dywersyfikację dostaw, ale także przez wykorzystywanie gazów odnawialnych pozyskiwanych w oparciu o własne zasoby – podkreślają autorzy raportu.

Deklaratywnie zapotrzebowanie na biometan wydaje się w najbliższych latach bardzo duże. Według szacunków NCBR realny popyt na biometan w Polsce może osiągnąć poziom ok. 4 mld m sześc. rocznie. Zapotrzebowanie będą generować przede wszystkim elektroenergetyka i ciepłownictwo systemowe – do 2 mld m sześc. rocznie – oraz przemysł (ok. 2 mld m sześc. rocznie).

Czy produkcja energii elektrycznej z biometanu może być opłacalna?

Kluczowe jest oczywiście pytanie o cenę. DISE przyjrzało się sprawie na przykładzie produkcji energii elektrycznej z tego źródła. Założono, że średnia sprawność elektrociepłowni wynosi ok. 35 proc., a elektrowni gazowych ok. 60 proc. Przyjęto także, że biometan będzie wykorzystywany głównie w lokalnych elektrociepłowniach znajdujących się w pobliżu źródeł substratu. Przy tak skrojonych założeniach, szacowane przez doradców z Det Norske Veritas (DNV) koszty produkcji energii z biometanu przełożą się na cenę energii elektrycznej odpowiednio w wysokości ok. 490 zł/MWh oraz ok. 660 zł/MWh. Przy obecnych cenach na poziomie ok. 450 zł za MWh byłyby to technologie nieopłacalne.

Analitycy przewidują jednak, że koszty produkcji spadną do 2035 r. do poziomu 65 euro za MWh, co dałoby kwotę poniżej 300 zł za MWh.



Jakie są bariery w produkcji biometanu

Jest jednak wiele barier w rozwoju tej branży. Najważniejsze zidentyfikowane dla upowszechnienia krajowej produkcji biometanu to przede wszystkim: niepełne i niestabilne otoczenie regulacyjnoprawne, wpływające na niepewność inwestycji, żmudna ścieżka formalno-administracyjna dla producentów biometanu wnioskujących o przyjęcie do rejestru, wysokie koszty inwestycyjne i towarzyszący im brak atrakcyjnego systemu wsparcia finansowego czy brak odpowiedniego systemu gospodarki odpadami organicznymi, który wspierałby produkcję biometanu.