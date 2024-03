Gigantyczne zarobki prezesa Shell. „Gorzka pigułka, do przełknięcia dla pracowników”

Wael Sawan otrzymał łącznie 7,94 mln funtów, łącznie z premiami, choć i tak było to mniej niż 9,7 mln funtów, które jego poprzednik Ben van Beurden otrzymał w 2022 roku – przypomina BBC.

Wielkość pakietu wynagrodzeń znalazła się pod ostrzałem grup nacisku. Jonathan Noronha-Gant, działacz na rzecz paliw kopalnych w Global Witness, powiedział, że kwota ta stanowi „gorzką pigułkę do przełknięcia dla milionów pracowników żyjących w obliczu rosnących kosztów energii”.

Shell zmienia plan ograniczenia emisji CO2

Shell poinformował również, że planuje zmniejszyć „intensywność emisji CO2 netto” sprzedawanej przez siebie energii o 15–20% do 2030 r. w porównaniu z poprzednim celem wynoszącym 20%. Zrezygnowała również ze swojego planu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla netto o 45% do 2035 r. Shell stwierdził, że wynika to z „niepewności co do tempa zmian w transformacji energetycznej”.

Koncern poinformował, że skupi się teraz na „wartości ponad wolumenem” i skoncentruje się na sprzedaży energii elektrycznej klientom biznesowym, a nie gospodarstwom domowym.