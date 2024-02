Grzegorz Lot nowym prezesem Grupy Tauron

Mimo, że formalnie przesłuchania w ramach postępowania konkursowego kandydatów miały trwać do 4 marca, to już teraz rada nadzorcza nie czekając na oficjalnie zakończenie przesłuchań podjęła decyzję o powołaniu Grzegorza Lota na stanowisko prezesa, oraz Piotra Gołębiowskiego na stanowisko wiceprezesa ds. handlu, Michała Orłowskiego na stanowisko wiceprezesa ds. Zarządzania majątkiem i rozwoju oraz Krzysztofa Surmę na stanowisko wiceprezesa ds. Finansów. Surma pełnił już tę funkcje w poprzednim składzie zarządu. Nowy zarząd zacznie pełnił swoją funkcję od 7 marca.

Reklama

Czytaj więcej Węgiel Górnictwo w zapaści, mimo zysku. Rekordowe koszty pracy i niskie wydobycie Polskie górnictwo drugi rok z rzędu zarabia. Polskie kopalnie osiągnęły wynik netto ponad 5 mld zł. Zadłużenie spadło do 15,4 mld zł. Te dobre na pozór dane skrywają jednak duży spadek produkcji, efektywności pracy i znaczący wzrost kosztów.

Kim jest Grzegorz Lot, nowy prezes Tauronu

Grzegorz Lot to absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na kierunku mechanika i budowa maszyn ze specjalizacją procesy innowacyjne i zarządzanie w energetyce. Ukończył Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, International Managerial and Marketing Studies na Uniwersytecie Technicznym w Brnie, Międzynarodowe Studia Menedżersko-Finansowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i studia Master of Business Administration na The Brennan School of Business of Dominican University, River Forest Illinois w USA.

Od ponad 27 lat związany z sektorem energetycznym. Od stycznia 2023 r. pełni funkcję wiceprezesa Polenergia Sprzedaż sp. z o.o. W latach 2020-2022 pełnił funkcje wiceprezesa Polenergia Dystrybucja.