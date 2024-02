Tauron chce podwoić liczbę liczników zdalnego odczytu

Dzięki licznikom zdalnego odczytu klienci będą mogli korzystać np. z taryf dynamicznych, a firmy energetyczne m.in. łatwiej pozyskiwać dane pomiarowe.

Na koniec 2023 r. liczniki zdalnego odczytu u największego dystrybutora energii w kraju zostały zainstalowane u ponad 1,14 mln odbiorców Taurona. Stanowi to około 19 proc. klientów firmy. W ubiegłym roku liczniki zdalnego odczytu były instalowane u nowo przyłączanych do sieci klientów oraz dla prosumentów. W sumie na koniec 2025 r. w sieciach Tauron Dystrybucji będzie funkcjonowało około 2,1 mln liczników inteligentnych, co oznacza, że ponad 35 proc. klientów firmy będzie mogło korzystać z nowych możliwości bardziej efektywnego korzystania z energii elektrycznej.

Liczniki działają w różnych technologiach, co pozwala na uniezależnienie się od jednego dostawcy. W III kwartale ubiegłego roku ogłoszono postępowanie zakupowe w trybie dialogu konkurencyjnego na zakup systemu zdalnego odczytu (SZO) do obsługi liczników zdalnego odczytu w technologii radiowej oraz po sieci elektroenergetycznej (PLC) oraz dwa postępowania przetargowe na zakup LZO w technologii komunikacyjnej GSM/LTE na potrzeby instalacji w roku 2024 i 2025.

Wyniki ostatniego z postępowań ogłoszono w połowie grudnia – kontrakt zapewnia dostawę liczników zdalnego odczytu na potrzeby dziewięciu oddziałów TAURON Dystrybucji z planowanym terminem instalacji w roku 2024.

Do 2031 r. u wszystkich odbiorców energii elektrycznej w Polsce będą pracować takie urządzenia.