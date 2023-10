Rosja szantażuje Chiny prądem. Ogranicza dostawy

Obecnie cła eksportowe na towary dostarczane poza EUG ustalane są na poziomie 4–7 proc. przy kursie 80–95 rubli za dolara; po cenie mniejszej niż 80 rubli stawka będzie zerowa. Środek nie będzie dotyczył eksportu ropy, gazu, pszenicy, samochodów, mebli itp. Cła obowiązują od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

Chiny przestaną kupować energię z Rosji?

W 2022 roku Inter RAO dostarczył do Chin rekordową ilość energii elektrycznej – około 4,7 mln MWh – zauważył Kommersant, powołując się na statystyki celne tego kraju. W 2023 r. wielkość dostaw zmniejszyła się w związku z ograniczeniami wynikającymi z niedoborów energii na Dalekim Wschodzie. W ciągu ośmiu miesięcy roku Rosja sprzedała Chinom 2,7 mln MWh, a eksport spadł o 21 proc.



Chiny nie są jednak zależne od rosyjskiego prądu. Kupują go, bo im się to opłaca. Kiedy opłacać się przestanie, to Inter RAO straci chińskiego klienta. Chińczycy nie raz już pokazali, że potrafią negocjować z Rosjanami. Kontrakt z Gazpromem negocjowali ponad dekadę i w końcu uzyskali wszystko, na czym im zależało - niską cenę gazu na 30 lat i brak zobowiązań inwestycyjnych w infrastrukturę przesyłową.

Całkowity koszt gazociągu Siła Syberii (ok. 3200 km przez syberyjskie bezdroża), którego jedynym odbiorcą są Chiny, zapłacił Gazprom. Do dziś nie upubliczniono, ile ten niezwykle kosztowny projekt pochłonął. Eksperci szacowali, że wraz z kosztem uruchomienia wydobycia z nowych złóż może to być 50-70 mld dol.