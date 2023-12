Chiny tworzą historię. Ruszyła elektrownia atomowa IV generacji

Rodzima chińska konstrukcja

Budowa demonstracyjnej instalacji, w której znajdują się dwa małe reaktory o mocy termicznej 250 MWTh, napędzające pojedynczą turbinę o mocy 210 MWe, rozpoczęła się w grudniu 2012 r. Jako chłodziwo obiegu pierwotnego zastosowano hel. Instalacja została oddana do użytku w grudniu 2021 r., teraz rozpoczęło się komercyjne użytkowanie instalacji. Prawa do zastosowanej technologii należą w całości do Chin.

Całość zbudowało konsorcjum chińskich firm: China Huaneng (z udziałem 47,5 proc.), China Nuclear Engineering Corporation (32,5 proc.) - spółka zależna China National Nuclear Corporation - oraz Instytut Technologii Jądrowych i Nowych Energii Uniwersytetu Tsinghua (20 proc.). Ponad 90 proc. urządzeń na potrzeby elektrowni zostało wyprodukowane w Chinach.