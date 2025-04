Hiszpania budzi się z koszmaru. Coraz więcej miast odzyskuje dostawy prądu

Najbardziej prawdopodobną przyczyną tego typu incydentów są awarie techniczne, przeciążenie sieci lub incydent cybernetyczny, również w obecnym przypadku rozważany jako jedna z opcji, choć póki co brak na to potwierdzenia. Jak m owi Piotr Zielaskiewicz, menadżer ds. rozwiązań Stormshield w DAGMA Bezpieczeństwo IT choć całkowite wyeliminowanie ryzyka jest nierealne, jego znaczące ograniczenie jest możliwe. Kluczowe działania to inwestycje w cyberbezpieczeństwo, jako jeden z głównych obszarów, który można wykorzystać do ataku, redundancję infrastruktury, regularne testy odporności systemów oraz edukacja społeczna w zakresie zachowania w sytuacjach awaryjnych.

Rośnie zaś wiele spekulacji i hipotez. Jedną z nich jest podana przez dziennikarza Bloomberga, Javiera Blasa, którzy wskazuje, że na chwile przed awarią, w Hiszpanii sieć funkcjonowała przy bardzo małej dyspozycyjnej generacji energii (tej pewnej niezależnej od pogody), a co za tym idzie, bezwładności systemu energetycznego. Nie należy jednak tej obserwacji traktować na obecnym etapie jako tezy o przyczynie awarii.

Z problemami braku stabilnych rezerw mocy do produkcji energii elektrycznej zmaga się Polska, a elementem ochrony przed spadkiem rezerw mocy jest tzw. mechanizm rynku mocy.

Powolny powrót zasilania

Red Eléctrica, operator sieci elektroenergetycznej w Hiszpanii, podkreśliła bezprecedensowy i historyczny charakter tej awarii. Operatora sieci, począwszy od godziny 13:00), rozpoczął prace nad przywróceniem napięcia w północnej i południowej części półwyspu, „co jest kluczowe dla stopniowego przywracania dostaw energii elektrycznej”. Eduardo Prieto, dyrektor ds. usług operacyjnych w Red Eléctrica cytowany przez El Pais, oświadczył, że pełne przywrócenie usług zajmie od sześciu do dziesięciu godzin, co, jeśli zostanie potwierdzone, oznaczałoby, że zasilanie zostanie przywrócone w całym kraju między godziną dziewiątą wieczorem a pierwszą w nocy. Operator pytany o przyczyny awarii wskazuje, że nie ma informacji na temat przyczyny incydentu i nie można spekulować na temat przyczyn. O godzinie 13:30 operator hiszpańskiego systemu poinformował, że udało się przywrócić napięcie w podstacjach w kilku obszarach na północy, południu i zachodzie półwyspu. - Uruchomiliśmy procedury zaplanowane w celu przywrócenia dostaw. Celem tej fazy pracy jest dostarczenie napięcia do grup generujących, aby mogły się uruchomić i przekazać napięcie do sieci i innych grup. Przywrócono zasilanie w stacjach elektroenergetycznych w kilku obszarach na północy, południu i zachodzie Półwyspu Iberyjskiego, a tamtejsi odbiorcy zaczynają już otrzymywać prąd. Wszystkie te prace pozwolą na stopniowe przywrócenie dostaw energii elektrycznej na całym półwyspie – informuje operator.