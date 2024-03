Rosja chce uniemożliwić Ukrainie eksport prądu do UE

Wojska rosyjskie zmieniły taktykę rakietową i zaczęły atakować nie tylko poszczególne sektory ukraińskiego przemysłu, ale cały system energetyczny, aby wpłynąć na ukraińską gospodarkę. Powód tego jest zupełnie inny aniżeli zimą 2022-2023, kiedy Rosjanie atakowali ukraińską infrastrukturę energetyczną, aby zamrozić kraj i spowodować całkowity blackout.

"Jestem absolutnie pewien, że jednym z powodów (ataków rakietowych na ukraińskie obiekty energetyczne - red.) jest to, że zaczęliśmy eksportować prąd do Unii Europejskiej. Uważam, że jest to kwestia geopolityczna, ponieważ pozwala to również krajom UE uciec od zależności od Rosji” – ocenił Herman Hałuszczenko, minister energetyki Ukrainy, cytowany przez agencję Unian.

Według niego wcześniej rosyjscy agresorzy atakowali określone regiony przemysłowe Ukrainy i obiekty energetyczne tych regionów, aby zatrzymać produkcję i gospodarkę na danym terenie.

„Teraz wybierają tę metodę ataku na cały system energetyczny, aby wpłynąć na eksport i naszą gospodarkę” – podkreślił Hałuszczenko.