Składanie nowych wniosków w programie Czyste Powietrze jest zawieszone od 28 listopada do wiosny (najprawdopodobniej do wiosny). Program w nowej odsłonie wróci 31 marca 2025 r. W tym czasie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) chce program uszczelnić, nadrobić wypłaty zalegających wniosków (ich łączna kwota to nawet 2 mld zł) oraz rozliczy te wnioski, wobec których ma uzasadnione wątpliwości. Skala tych wniosków co do których są wątpliwości wynosi ok. 0,5 proc. ze wszystkich, które od 2018 r. złożono.

Wnioski do prokuratury

NFOŚiGW poinformował, że składa zawiadomienie do prokuratury dotyczące kilku firm, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie popełniania przestępstw w ramach programu Czyste Powietrze. - Dotyczy to 6 tys. wniosków o dotacje z programu Czyste Powietrze z całej Polski. Wykonawcy, których działania NFOŚIGW zgłasza prokuraturze, złożyli wnioski o dotacje w imieniu beneficjentów o wartości ok. 600 mln zł – informuje fundusz.

Już wcześniej do prokuratury i policji trafiły 103 zawiadomienia o podejrzeniu nieprawidłowości z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Najwięcej, bo aż 47 w województwie kujawsko-pomorskim. – Skutki nieuczciwych działań wykonawców ponoszą beneficjenci programu – to oddawane dotacje (wraz z odsetkami), zmniejszane dofinansowanie, wysokie rachunki za ogrzewanie – wyjaśnia fundusz w komunikacie.

Ponadto beneficjenci programu Czyste Powietrze składają bezpośrednio do organów ścigania zawiadomienia, że padli ofiarami oszustw ze strony wykonawców. Zgłoszenia o nieuczciwych wykonawcach i pośrednikach spływają także do NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Ogółem w I półroczu 2024 r. w przeprowadzono u beneficjentów 4 656 kontroli, w tym nieprawidłowości programu stwierdzono w 12 proc. skontrolowanych umów.