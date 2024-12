Będą reformy w nowym programie „Czyste powietrze”

NFOŚiGW zapowiada jednocześnie reformy w nowym „Czystym powietrzu”. Ma to być m.in. obowiązek wypłaty zaliczki dotacji na modernizację budynku na konto beneficjenta, a nie wykonawcy inwestycji. Mają zostać wprowadzone limity dotacji na poszczególne prace i urządzenia. Będą także dodatkowe warunki „wejścia” do najwyższego poziomu dofinansowania. Beneficjent będzie musiał wykazać własność lub współwłasność budynku lub lokalu przez określony czas przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Konieczne ma być także uzyskanie określonego standardu energetycznego w wyniku realizacji inwestycji.

Zmiany te mają uszczelnić program, aby pieniądze nie trafiały do firm – słupów, które po otrzymaniu dotacji znikały, a także chronić przed sztucznym zawyżaniem danych inwestycji czy przepisywaniu nieruchomości na innego członka rodziny tylko po to, aby uzyskać wyższą dotację poprzez obchodzenie kryterium dochodowego. Standard energetyczny budynku ma uchronić z kolei przed tzw. rachunkami grozy w efekcie zakupu pompy ciepła do niewłaściwie zmodernizowanego budynku.

Krytyka samorządów

Firmy, samorządy i beneficjenci pytają jednak, czy tych zmian nie można było wprowadzić bez wstrzymania naboru. Fundusz odpowiada jednak, że wprowadzenie reformy musi oznaczać czasowe wstrzymanie programu. Innego zdania są samorządowcy z takich miast, jak Kraków, Gliwice czy Warszawa.

– Zdajemy sobie sprawę, że jest to podyktowane koniecznością reformy, aby chronić przyszłych beneficjentów przed nieuczciwymi wykonawcami i praktykami, ale w naszej ocenie program mógł być kontynuowany i jednocześnie poprawiany – komentuje prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Jak dodaje, całkowite wstrzymanie przyjmowania wniosków spowoduje bardzo duże zamieszanie i zastopowanie działań antysmogowych na szerszą skalę. Przeciwko tej decyzji protestuje też związek 160 samorządów woj. śląskiego, który zamiast zawieszenia oczekuje usprawnienia i przyspieszenia programu.

Dotychczasowe efekty programu „Czyste powietrze”

Od początku realizacji programu do WFOŚiGW wpłynęło ponad milion wniosków na kwotę 37 mld zł, a podpisanych umów jest ponad 820 tys. na ok. 26 mld zł. Dotychczas wypłacono niemal 14 mld zł dla 650 tys. beneficjentów.