Normy jakości dla pomp ciepła łapią opóźnienie

Od 22 kwietnia 2024 r. obowiązują nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”, obejmujące m.in. wymogi dotyczące pomp ciepła, na które beneficjenci programu mogą uzyskać dofinansowanie. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, pompy ciepła kupione od 14 czerwca 2024 r. miały być kosztem ujętym dofinansowaniem tylko wtedy, gdy ich parametry techniczne będą potwierdzone wpisem na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM) na podstawie badań przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium zlokalizowanym w kraju UE lub EFTA. Badania pomp ciepła muszą potwierdzać spełnienie wymagań technicznych określonych w unijnych rozporządzeniach o etykietowaniu i ekoprojekcie. Jednak nowe kryteria – jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej producenci i importerzy pomp ciepła dostają więcej czasu na dostosowanie się do zmian w programie „Czyste Powietrze”. – Wymagane badania techniczne urządzeń z europejskimi znakami jakości mają dostarczyć do 31 grudnia 2024 r. To zagwarantuje im obecność na liście zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM) programu – informuje fundusz. Jak wskazuje biuro prasowe, korzystający z programu do wymiany kopciuchów będą mieli dzięki temu zagwarantowany szeroki wybór urządzeń. – Dla nich nic się zmienia – zgodnie z wprowadzonymi zmianami programu, od 14 czerwca br. mogą oni wybierać pompy ciepła, kotły zgazowujące drewno i kotły na pellet tylko z listy ZUM – czytamy w komunikacie.

Reklama

Czytaj więcej Transformacja Energetyczna Normy emisyjne dla budynków przyjęte. UE zapewnia o swobodzie wyboru narzędzi Rada Unii Europejskiej przegłosowała i formalnie przyjęła zmienioną dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) zawierającą nowe przepisy mające na celu zmniejszenie zużycia energii i emisji z budynków w całej UE. Przeciw były Węgry i Włochy. Polska, Czechy, Chorwacja, Słowenia i Szwecja wstrzymały się zaś od głosu. UE zapewnia o dobrowolności wielu mechanizmów.

Skąd opóźnienie w programi„Czyste Powieyrze”?

Dlaczego czeka nas półroczne opóźnienie? NFOŚiGW tłumaczy, że obserwuje i analizuje na bieżąco proces wpisywania urządzeń na listę ZUM. Równolegle Fundusz jest w dialogu z organizacjami branżowymi. – Z zebranych informacji wynika, że znaczna liczba pomp ciepła nie uzyska certyfikatów umożliwiającym im pozostanie na liście ZUM do zakończenia okresu przejściowego (tj. 13 czerwca 2024 r.). Decydują o tym wyłącznie kwestie proceduralne i organizacyjne. – wyjaśnia NFOŚiGW. Fundusz wyjaśnia, że dostrzega problemy branży, która zgłasza trudności z wystarczająco szybkim zrealizowaniem wymaganych badań pomp ciepła i dostarczeniem raportów w terminach gwarantujących im obecność na liście ZUM. – Dlatego MKiŚ wraz z NFOŚiGW zdecydowały o możliwości czasowego wprowadzania na listę ZUM pomp ciepła, które posiadają europejskie znaki jakości: EHPA-Q, HP KEYMARK lub EUROVENT – czytamy w komunikacie Funduszu.

Czytaj więcej Co2 Termomodernizacja tylko certyfikowana. Aktualizacja programu Czyste Powietrze Obowiązkowa lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), szansa na najwyższe dofinansowanie, doprecyzowanie prefinansowania i pełnomocnictwa oraz wzmocnienie budżetu środkami europejskimi – to elementy, które miały znaleźć się w aktualizacji.

Aby jednak ułatwić klientom wybór już certyfikatów urządzeń, te wpisane na listę ZUM, na podstawie certyfikatów potwierdzających nadanie znaku jakości, będą widoczne na liście ZUM tylko do 31 grudnia 2024 r. Warunkiem obecności tych urządzeń na liście ZUM po 31 grudnia 2024 r., będzie dostarczenie pełnych badań wykonanych m.in. zgodnie z rozporządzeniami: 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013 i normami: EN14511, EN14825, EN12102, EN15879 w akredytowanym laboratorium zlokalizowanym w kraju UE lub EFTA. – Zabezpieczy to możliwość szerokiego wyboru przez osoby korzystające z programu „Czyste Powietrze” dobrej jakości pomp ciepła a jednocześnie umożliwi producentom, dystrybutorom i importerom przeprowadzenie pełnych badań tych urządzeń – wyjaśnia Fundusz.