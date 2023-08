Ciepło w naszych kaloryferach może być droższe

Kluczowa cena węgla

Niebagatelny wpływ na ceny ciepła mają notowania węgla. IGCP przekazała, że Polska Grupa Górnicza oferuje w jednym z wariantów cenowych obniżkę z 39 do 33 zł za gigadżul w czwartym kwartale 2023 r. W 2024 r. może to być 28 zł. – Zmienność na rynku paliw utrudnia planowanie takich zakupów. Cena węgla od PGG i Węglokoksu rzędu 2,1 mln ton jest nam znana. Jednak cena pozostałych 3 mln ton, których potrzebuje branża, jest niewiadomą – wskazuje Szymczak.

Jak się dowiadujemy, cena węgla krajowego jest obecnie wyższa niż surowca importowanego. W przeliczeniu na tonę węgiel krajowy kosztuje dziś 800–850 zł. Ciepłownie otrzymują jednak oferty kupna węgla z importu za 700–800 zł za tonę. Jeśli dojdzie do zmiany ceny węgla od PGG w przyszłym roku do pułapu 28 zł za GJ, da to cenę 616 zł za tonę. Rozmowy trwają.

– Stabilizacja, z którą mamy obecnie do czynienia, nie jest dana nam na zawsze – przestrzega prezes Szymczak. – Analitycy wskazują, że po okresie spowolnienia gospodarczego, którego szczyt przypadnie w 2023 r., powinniśmy obserwować ożywienie, a wraz z nim zwiększone zapotrzebowanie na paliwa kopalne i wzrost ich cen. Bez transformacji branży ceny ciepła systemowego będą rosły, a jego stała dostępność będzie zagrożona – dodaje.

Potrzebne zmiany

Według najnowszego raportu „Transformacja i rozwój ciepłownictwa systemowego w Polsce 2023”, przygotowanego przez ekspertów Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, podstawą transformacji powinna być przejrzysta legislacja i strategia dla ciepłownictwa. – Biorąc pod uwagę skalę funkcjonowania ciepłownictwa systemowego w Polsce, potrzebne jest także stworzenie ustawy dedykowanej ciepłownictwu i wyodrębnienie przepisów, dotyczących sektora, z dzisiaj funkcjonującego prawa energetycznego – mówi prezes.

Twórcy raportu wskazują na ujemną rentowność produkcji ciepła w kogeneracji, czyli w procesie jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, oraz praktycznie zerową rentowność w segmencie ciepłowni. To efekt wieloletnich regulacji cen przez państwo. „Bez poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstw nie będzie możliwa transformacja sektora oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła. Dlatego niezbędne jest podjęcie kroków naprawczych mających poprawić ten stan rzeczy” – podkreśla Izba w raporcie.

Polski system ciepłowniczy jest jednym z największych w Europie. Z ciepła systemowego korzysta 42 proc. gospodarstw domowych nad Wisłą. Koncesjonowaną działalność w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła systemowego prowadzi ok. 400 przedsiębiorstw, które zarządzają sieciami ciepłowniczymi o długości ponad 22 100 km.