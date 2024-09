Według najnowszych danych NFOŚiGW, do piątku 13 września, do godz. 11.30, w programie Mój Prąd 6.0 złożono 36,9 tys. wniosków na łączną kwotę dofinansowania ok. 445 mln zł, podczas gdy budżet tej edycji programu wynosi 400 mln zł. Fundusz podkreślił, że dalej przyjmuje wnioski, ponieważ jest możliwość zdobycia dodatkowej puli pieniędzy na kontynuację programu Mój Prąd 6.0 w ramach FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat Środowisko) na lata 2021-2027. NFOŚiGW przygotowuje obecnie zmiany programu priorytetowego Mój Prąd w zakresie budżetu finansowanego z FEnIKS.

Fundusz poinformował też, że wśród złożonych dotychczas wniosków znalazło się 14 tys. na ok. 200 mln zł dofinansowania magazynów energii elektrycznej. Przypomnijmy, że dla mikroinstalacji fotowoltaicznych zgłoszonych do przyłączenia do sieci od 1 sierpnia 2024 r. obowiązkowy jest montaż magazynu energii bądź magazynu ciepła.

Magazyny energii obowiązkowe

Szósta edycja programu Mój Prąd ruszyła 2 września 2024 r. Maksymalne dofinansowanie dla fotowoltaiki z magazynami ciepła i energii to 28 tys. zł. O wsparcie mogą się starać prosumenci, którzy wydatki na swoje instalacje fotowoltaiczne ponieśli po 1 stycznia 2021 r. Warunkiem dofinansowania jest rozliczanie się prosumenta w systemie net-billing (rynkowym, po cenie jaka jest w uśrednionych cenach giełdowych).

Dla mikroinstalacji fotowoltaicznych, zgłoszonych do przyłączenia razem z magazynem energii bądź magazynem ciepła, dofinansowanie wyniesie: 7 tys. zł dla mikroinstalacji o mocy od 2 do 20 kW oraz 16 tys. zł, jeżeli elementem dodatkowym jest magazyn energii elektrycznej, a 5 tys. zł - jeśli jest nim magazyn ciepła. Pojemność magazynu energii zgłoszonego do dofinansowania powinna wynosić co najmniej półtorakrotność mocy na 1 wat mocy szczytowej fotowoltaiki. Kwoty te można łączyć, dlatego prosument inwestujący w instalację PV, magazyn energii oraz magazyn ciepła może liczyć maksymalnie na 28 tys. zł dofinansowania.