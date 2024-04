Ruszą prace terenowe na obszarze przyszłej elektrowni jądrowej w Polsce

Bechtel przeprowadzi pogłębione badania geologiczne w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino w pomorskiej gminie Choczewo. Badania te, będące jednym z kluczowych kamieni milowych podpisanego we wrześniu ubiegłego roku kontraktu na usługi inżynieryjne, zwiększą wiedzę na temat warunków geologicznych i hydrogeologicznych w lokalizacji elektrowni. - Rozpoczynamy kolejny etap przygotowań do budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej – powiedział John Howanitz, prezes linii biznesowej Nuclear, Security & Environmental w Bechtel. Elektrownia jądrowa, która ma powstać w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino.

Badania geologiczne przeprowadzi polska firma P.S.D

Na początku kwietnia Bechtel podpisał kontrakt na prace geologiczne z polską firmą P.S.D. z siedzibą w Słupsku. Badania będą prowadzone od maja do listopada i obejmą obszar około 30 hektarów. Ich wyniki zostaną wykorzystane w projekcie robót ziemnych dla elektrowni, w tym trzech bloków jądrowych, basenu napływowego i kanałów wody chłodzącej. Posłużą również do sporządzenia Raportu Lokalizacyjnego, który jest podstawą do uzyskania przez inwestora, spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe, zezwolenia na budowę od Państwowej Agencji Atomistyki.

Jak powiedział Mark Brzezinski, ambasador USA w Polsce, to kolejny ważny krok naprzód na wspólnej polsko-amerykańskiej drodze do stworzenia w Polsce cywilnego sektora jądrowego. - Wybór przez Polskę firm Westinghouse i Bechtel – dwóch amerykańskich firm wyznaczających złoty standard – do realizacji krajowego programu cywilnej energetyki jądrowej sprawia, że bezpieczeństwo energetyczne stanowi podstawę naszej współpracy - podkreślił.

Bechtel jest w trakcie angażowania polskich przedsiębiorców w łańcuch dostaw projektu elektrowni jądrowej. Firma podpisała już pierwsze umowy z polskimi podwykonawcami, w tym z: Energoprojekt-Katowice S.A., Prochem SA oraz Summa Linguae Technologies S.A.