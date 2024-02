W najnowszych standardach WHO nie ma mowy o przekazywaniu wiedzy o masturbacji dzieciom w przedszkolach - zapewnia Rzecznika Praw Dziecka Rzecznik Praw Obywatelskich. Był to jeden z argumentów wytaczanych przez przeciwników edukacji seksualnej, a także powód wezwania RPO do obrony praw rodziców przed ingerencją w prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.