Pomorscy politycy chcą przenieść atom z Choczewa do Żarnowca. A termin minął

- Ta miejscowość ulokowana jest między dwoma obszarami Natura 2000. Jeden jest w Lubiatowie-Kopalinie, a drugi w Stilo. Sama elektrownia nie byłaby więc ulokowana na żadnym chronionym przyrodniczo terenie. Obszarów chronionych na tym terenie jest bardzo dużo, do tego stopnia, że jedyna droga dla kabli wyprowadzających energię z morskich farm wiatrowych prowadzi przez naszą gminę – mówił nam wójt gminy Choczewo Wiesław Gębka.

Wskazuje on, że jest już decyzja lokalizacyjna, kluczowa decyzja środowiskowa i podpisana przez Polskie Elektrownie Jądrowe umowa na zaprojektowanie elektrowni jądrowej.

Co z sieciami do wyprowadzenia energii?

Leszek Bonna w swojej wypowiedzi podkreśla, że atom to jest przyszłość i musimy inwestować, ale czy nie warto rozważyć pierwotnej lokalizacji z lat 80. w pobliżu Żarnowca? „Tam jest już linia przesyłowa będąca w stanie odebrać tyle energii. Budowanie nowej linii – nie ukrywajmy — to kolejny czynnik degradujący środowisko naturalne" – powiedział Leszek Bonna.

Tu warto jednak wskazać, że nie jest to linia nowa i nie jest przystosowana do odbioru energii z elektrowni jądrowej, więc takową i tak należałby wybudować od nowa. Lokalizacja w Choczwie ma zaś już uzyskane warunki przyłączenia do sieci, o czym Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały w styczniu 2024 r. Te linie i tak by zresztą powstały, ponieważ w Choczewie będzie także punkt przesyłu energii z morskich farm wiatrowych.

Decyzja ministerstwa kończy dyskusje o zmianie lokalizacji

Co do ew. zmiany lokalizacji, to na obecnym gruncie prawnym jest to praktycznie niemożliwe, co wynika m.in. decyzji ministra rozwoju i technologii, który 8 stycznia wydał postanowienie stwierdzające niedopuszczalność odwołania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.