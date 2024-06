W Poznaniu można już zatankować wodór

- W trakcie naszej piętnastoletniej umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym dostarczymy do poznańskich autobusów prawie 2 miliony kilogramów wodoru, co pozwoli uniknąć emisji 21 tysięcy ton dwutlenku węgla, przyczyni się do ekologicznego, zeroemisyjnego transportu w Poznaniu, pozytywnie wpłynie na środowisko i poprawi jakość życia mieszkańców stolicy Wielkopolski – mówił podczas czwartkowej konferencji prasowej Artur Osuchowski, członek zarządu Orlenu ds. energetyki i transformacji energetycznej.

Kierowcy mają do dyspozycji trzy dystrybutory - dwa o ciśnieniu 350 bar, które służą do tankowania autobusów i pojazdów ciężarowych i dodatkowy o ciśnieniu 700 bar, przeznaczony dla samochodów osobowych.

Proces tankowania autobusu do pełna trwa około 15 minut. Dzienne zapotrzebowanie takiego pojazdu na wodór wynosi około 30 kilogramów, co umożliwia przejechanie około 350 km. Z kolei tankowanie samochodu osobowego ze zbiornikiem o pojemności 5 kilogramów wodoru trwa około 5 minut. Taka ilość paliwa wystarczy do przejechania około 600 km.

Oficjalne otwarcie stacji wodorowej Orlenu przy ul. Warszawskiej w Poznaniu PAP/Jakub Kaczmarczyk

Wodór do stacji w Poznaniu dostarczany jest z instalacji wytwórczej Orlenu we Włocławku. Stacja pozwala na zatankowanie w ciągu doby ponad jednej tony wodoru. Taka ilość zaspokaja zapotrzebowanie 34 autobusów miejskich (którymi docelowo będzie dysponować MPK Poznań) i kilku pojazdów osobowych.