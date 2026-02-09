Cena węgla dobija PGG

Przełożyło się to także na spadek przychodów tej spółki. W 2025 r. przychody PGG wyniosły 7,1 mld zł co stanowi spadek rok do roku o 2,3 mld zł. Znacznie wyższe okazały się jednak koszty utrzymania wydobycia (OPEX) i inwestycje (CAPEX), który wyniosły 12,6 mld zł. Strata netto rzędu 5 mld zł musiała zostać pokryta tzw. dotacjami do redukcji wydobycia z budżetu, a więc formą pomocy publicznej, która nadal od 2022 r. Komisja Europejska nie podjęła decyzji w tej sprawie (polski wniosek był wielokrotnie zmieniany) PGG podkreśla, że i tak udało się te stratę zmniejszyć rok do roku o 1,4 mld zł mimo spadku przychodów (0,5 mld zł), spadku cen (szacowany wpływ na wynik spółki 1,8 mld zł). Spółce udało się obniżyć rok do roku wydatki rzędu 1,1 mld zł.

Branży górniczej nie pomaga otoczenie górnicze. Spada nie tylko produkcja energii elektrycznej, ale i cena węgla energetycznego. Te spadki są ciągłe od 2023 r. Wówczas, po rekordowych wzrostach wywołanych agresją Rosji na Ukrainę, ceny spadły o 56 proc., w 2024 r. o 14 proc., a w 2025 r. o kolejne 13 proc. – Widoczny jest w dłuższej perspektywie trend spadkowy. Od sierpnia 2025 r. utrzymywał się poziom notowań poniżej 100 dol./t. – wskazuje PGG.

Państwowe dotacje, a w zamian redukcje

W 2025 r. PGG otrzymała z budżetu pomoc rzędu 5,2 mld zł. Pełna kwota, jaką spółka potrzebowała wynosiła 6 mld zł. Udało się ten budżet spiąć dzięki niewykorzystanym 0,8 mld zł dotacji jeszcze z 2024 r. I tak spółka musiała dokonać optymalizacji i redukcji kosztów, bo bez tych ta pomoc musiałaby wynieść nawet 7,9 mld zł w 2025 r. W 2026 r. spółka będzie musiała dokonać jeszcze większych oszczędności. Łączny poziom dopłat z budżetu państwa w 2026 r. wnioskowany przez spółkę wynosi 5,6 mld zł. – Poziom dopłat jest na tym samym poziomie co w 2025 r. mimo szacowanego spadku przychodów r/r o 1,5 mld zł i jest zgodny z aktualizacją wniosku notyfikacyjnego przekazanego do KE i zatwierdzonym planem przez Ministerstwo Przemysłu – tłumaczy spółka.

Konieczne więc już w tym roku będą odejścia i zwolnienia, aby nadal próbować utrzymać rentowność. Pracownicy zostali objęci osłonami socjalnymi takimi jak wcześniejsze emerytury. – W tym roku szacujemy, że zredukujemy zatrudnienie o ok. 5 tysięcy osób. Większość skorzysta z programów dobrowolnych odejść (urlopy górnicze, jednorazowe odprawy pieniężne, gwarantowane przyjętą w grudniu ustawą górniczą). Będzie to ponad 3,5 tys. osób. Pozostałe odejścia to głównie emerytury i zwolnienia – tłumaczy PGG. Spółka składa się z siedmiu kopalń w których zatrudnionych na koniec 2025 r. było 35 tys. osób